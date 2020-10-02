李登輝奉安禮拜活動，交通管制疏導措施。(中時資料庫)

「李前總統登輝先生奉安禮拜活動」將於10月6日、7日假新北市汐止區五指山國軍示範公墓舉行，臺北市政府警察局將實施彈性交通管制，相關活動時間及彈性管制路段如下：

一、時間：

(一)預演：10月6日（星期二）7時30分至12時。

(二)正式：10月7日（星期三）7時30分至12時。

二、 路段：中社路、至善路、福林路、中正路、中山北路、

新生高架道、民族東路、建國北路、建國高架道、民

權東路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、環

東大道、經貿一路、南港路等。

活動當日適逢上班尖峰時段，且近期天雨恐造成車速減緩，中山北路、新生高架、民族東路、建國北路、建國高架道、民權東路及國道1號交流道上下內湖地區匝道口周邊等道路較為壅塞，管制措施勢將影響交通。臺北市政府警察局籲請用路人提早做好交通規劃，適時避開管制路(時)段，以免行程受到影響，造成不便敬請各界海涵，並請遵守員警指揮；另相關交通訊息請用路人隨時留意收聽警察廣播電臺路況插播及各高架、快速道路匝道口及路段上之「資訊可變標誌(CMS)」訊息。

(中時新聞網)