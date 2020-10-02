感情中最大的障礙不是爭吵，而是冷暴力，看似沒什麼破壞性，卻有可能將彼此的感情陷入僵局。來看看十二星座中，哪四個星座女最容易有冷暴力傾向？

▍1.水瓶座

倘若他不想理你，不管你做任何舉動依舊打動不了他，這就是水瓶座。天生散發著一股傲氣，使他們有些倔強。雖然他們思維很超前，腦子也很聰明，但當他們的感情出現問題時，世間難題將出現。水瓶們不會大爆粗口或者大吵大鬧，也不會從自己身上查找原因，而是用冷嘲熱諷的言語將對方數落一番，每一句話都如同一枚暗器，水瓶們的冷暴力是語言上的冷暴力，一旦開始了，那麼他們就絕不會主動去做終結者。在對方服軟之前，他們有足夠的信心與耐心耗著，若惹他生氣、找他麻煩、率先不理，都將成為水瓶對你冷暴力的理由。

▍2.金牛座

懂金牛都知道他們的性格也像牛一樣固執，不愛聽別人勸告。在感情中金牛的佔有欲是很強的，而且也非常喜歡吃醋，固執的金牛，喜歡鑽牛角尖，只要他們認定的事情，絕不會輕易改變，也不會聽別人的解釋。生活中的金牛們就不太喜歡說話，時常選擇沉默，一旦生氣時就更不會說話，金牛本人也很討厭冷暴力，但他們不善於溝通，若對方比他更冷漠，那麼他便不會率先打破僵局。唯有他們自我隨著時間的消化，或是做到讓他滿意的程度，他才會消氣，不然這段感情再傷人也會選擇硬撐下去。

▍3.處女座

我們都喜歡吐槽處女座這個星座，但其實處女的性格與他的家庭培養也有關係。在過度理性的背後，他們心裡其實住了一個小孩，傲嬌起來可以彆扭到底。況且天生就比其他人心思敏感，可能一些很平常的小事情都會成為引發爭吵的根源。如果不讓處女感受到他在你心中是最重要的，他的悲觀主義發作起來可是很折騰人的。這個星座的人只會把自己平常受到的委屈都憋在心裡，時間的累積慢慢的就成了他們冷暴力的理由。一旦他們選擇了冷漠與沈默，那麼不管你說什麼做什麼，他們都會選擇無視，那麼與處女戀愛的各位，記得要在處女爆發前哄好他們，不然之後就很難溝通了，因為在這場冷暴力的戰爭中最後往往都是處女座贏。

▍4.摩羯座

摩羯座內斂的性格，喜歡把情緒壓抑在心裡，摩羯們一旦有了負面情緒就很容易有冷暴力行為，之所以愛冷戰，是因為他們本來就不善於溝通或是伶牙俐齒的吵架，因此喜歡把自己的難過全都悶在葫蘆裡。冷戰就是他們最常用的戰術了，千萬不要低估他們的冷暴力，他們即使心裡再難受，礙於面子還是會裝出一副不在乎的樣子。摩羯們對待越親近在乎的人就越喜歡用這種方式傷害對方，同時又眼睜睜看著冷暴力消耗彼此的感情。可是，摩羯座人愛逞強的性格學不會低頭，冷暴力的時候就更不會率先妥協了。

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(中時新聞網)