「做環保的手，是最美的手。」 ── 證嚴法師

疫情衝擊、天災不斷、地球暖化、氣候異常，我們依以生存的地球，正在改變。

三十年前，一句來自證嚴法師「用鼓掌的雙手做環保」的呼喚，開啟全球環保行動。

三十年後，千千萬萬環保志工之手，成為推動改變世界的雙手。

▌2020年為慈濟環保三十年里程碑，全書重新反觀自省、展望未來一生無量守護大地。

▌全書收錄證嚴法師智慧開示精華，為地球發大願，永續慧命！

▌證嚴法師暢談101則慈濟環保的微小善行與人物故事，紀錄人心的至善與感動。

▌全書每章節特別收錄：環保靜思語，是日日落實環保生活的最好提醒。

【精彩書摘】

時間就是這樣過。雖然說感恩過去，也感歎現在與未來，現在感覺很深刻，時間帶走了每一天，每天有八萬六千四百秒。時間滴答滴答就過去了，秒秒隨著滴答的聲音，就這樣消逝，此時此刻八萬六千四百秒又剩下多少呢？

時間遞移之中物換星移，然而，我們環保菩薩的心志仍沒有變動。二○二○年是慈濟正式推動環保志業三十週年，八萬多位環保志工發心如初，持續以行動讓物命延續。

我們現在的時代，倚靠科技，破壞大地而擷取資源來製造商品，然後產生大量垃圾。三十年前，慈濟開始呼籲惜福，「垃圾變黃金，黃金變愛心，愛心化清流，清流繞全球。」這句話說出來，等於開一張支票。

感恩所有的慈濟人共同推動，一一推展環保理念；感恩我們的環保菩薩，一一湧現。這些老菩薩做得很開心、很歡喜。他們沒有支薪，也不求回報，都已經上了年紀，仍然發揮生命良能，從事資源回收、分類。

有的人付出的背後有企圖心，但慈濟人沒有任何的目的，只有心中的愛，因為不忍眾生大地物資被毀傷，所以愛物惜物── 人人都可以付出。

慈濟推動環保志業三十年，社區中有無數環保志工投入資源回收、分類，精質的回收品則有大愛感恩科技這樣的社會企業，將回收品再製成生活所需衣物與用品，延伸了物命，讓資源再次循環利用。

慈濟人的智慧即是我們知道大地已經受到傷害，我們也認識什麼樣資源可以回收、以及如何分類。這些我們都知道、也認識，並且身體力行把資源進行分類完；之後發揮智慧，化無用為大用，回歸資源再製，那就可以千變萬化，再回歸到人的生活中，這就是智慧。

不用砍樹做的回魂紙

有一天早上我要出門前，有人拿了一疊信封及紙張告訴我：「師父， 這是再生紙做的。」

我看了看說：「很漂亮嘛！」

一張紙的命，可以再生、再複製、再復生，我們疼惜它，它的命可以延長；回收後再製的紙，現在叫做「再生紙」，從前稱為「回魂紙」。

回魂，就是又活回來了，本來是沒有用丟掉了，把這些廢紙撿回來再製，重複使用，讓它死而復生，所以叫做回魂紙。

現在幾乎人人手中都有筆記本，隨時可以抄寫，使用電腦列印文件也很方便，但如此一來，紙張用量就很大。但是大家有沒有想過，我們用的紙張從哪裡來？

就是砍樹木。

地球的資源有限，大量砍伐樹木的結果，容易導致土壤流失，失去水土保持功能，因而一下大雨，我們就常常看到很多地區發生土石流。再說，樹木可以吐新納垢，讓人類有新鮮的氧氣可用，空氣也能常保清新；若是空氣中失去氧氣，污染

嚴重，就會影響天氣。

維持地球的健康，人人有責，我們只要回收五十公斤的紙，就能少砍伐一棵二十年的大樹。人人手中的紙，不只利用一次，還能無數次不斷回收，無數次再利用，能夠如此，就不必一再砍樹了。

目前社會知識水平提升，資訊豐富，需用很多圖書，辦公時動輒傳真、影印，都需要用紙；紙張必須砍樹製造，過度使用，相對的就需砍伐更多樹木。因此我們應該

珍惜每一張紙的功能，而且要運用於文化宣揚，這是不但惜福也是修慧。

會呼吸的連鎖磚

臺灣九二一地震發生後，我不斷在想：為什麼會發生這麼大的地震呢？是不是整片大地都被傷害了？

看看我們的都市裡，到處都是柏油路，每一吋土地幾乎沒有呼吸的空

間。就像皮膚的毛細孔阻塞，人就會生病。土地也是一樣，大量的水泥柏

油覆蓋地面，下了雨，水分回不到土裡，地底熱氣也散不出來，土地就會

生病。而大地震，就如同密封的皮膚突然崩裂。

在興建大愛屋時，我提出「要讓大地有呼吸的空間，讓大地能回收雨

水」的想法。在慈濟建築中連鎖磚的鋪設，就是從那時開始。下雨時，雨

水可以直接滲透回歸大地；二來連鎖磚也可以回收再利用，永續環保。

我和大家分享這樣的想法後，雖不知道是否符合科學，但卻是安心。

我覺得安心就是環保，安心就是最科學。

鋪連鎖磚雖然很辛苦，但也就是因為這樣，片片地磚寸寸愛，你一塊、我一塊，不斷不斷地鋪排起來，鋪出了連鎖的愛。老人家來鋪，小朋友也來鋪，慈誠隊、委員、社區志工、醫護人員……甚至沒有手的人也可以鋪，這就是用心鋪出來的，用滿懷歡喜來鋪這片大地。

所以我都稱鋪連鎖磚為「連鎖愛」，不只一塊接著一塊，在鋪的過程裡，也是一個人傳給一個人，一直傳接下去，用汗水、用愛鋪起一條條道路。

在九二一災後，我們援建組合屋當作災民的臨時住屋，地面不鋪水泥，社區空地或道路便是鋪設連鎖磚。組合屋功成身退後，慈誠隊惜物、愛物，細心拆卸，一個小螺絲、每一塊木板都收拾得很整齊，一一回收，沒有留下任何垃圾，原地歸還。拆除連鎖磚時，慈濟人同樣一塊塊回收、清洗、打包，再疊整齊；何處需要這些回收的建材，就送到該處再利用，一點都不浪費。

從紙容器回收加工的紙漿，由正隆紙業製成淨斯環保衛生紙，共同為環保盡一分心力。（圖／讀書共和國提供）

(本文摘自《改變世界的雙手：101個環保的善行》/讀書共和國出版)

【作者簡介】

釋證嚴

1937年生於臺灣臺中清水，皈依上印下順導師，終身奉行「為佛教、為眾生」的核心信念；倡導「佛法生活化，菩薩人間化」。1966 年創辦「佛教克難慈濟功德會」，開展「慈善、醫療、教育、人文」以及「國際賑災、骨髓捐贈、環境保護、社區志工」等四大志業、八大法印，依循佛陀教法，教導慈濟人行菩薩道。

五十多年來，慈濟人克己復禮，不分宗教、種族、政治、贏得國際社會肯定，證嚴法師更獲頒無數獎項，包括：台美文教基金會社會服務獎、美國艾森豪國際和平獎章、行政院文化獎、日本庭野和平獎、羅斯福基金會傑出公共服務獎、國際扶輪社最高榮譽獎等。另獲臺灣、菲律賓、泰國、香港等地的六所知名大學，授與榮譽博士學位。法師總是謙稱，所有榮耀應歸給全球慈濟人，而他只是代表受獎而已。

《改變世界的雙手：101個環保的善行》/讀書共和國出版

(中時新聞網)