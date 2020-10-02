為地球盡一份心力，是我們每一個人的本分也是使命。

要救世，就要「做環保」──不只心靈環保、社會環保，還有地球環保。

閱讀、借鏡慈濟推動環保的智慧，呼籲全球，加速醒世，永續慧命！

慈濟推動環保志業30年，是無數環保志工的身體力行，他們──

從護生到茹素〉反思：環保護生，珍惜資源

從環境到身心〉蓬勃：做環保，沒煩惱

從臺灣到全球〉收穫：一手動時千手動

從惜物到重生〉永續：物盡其用，延續物命

本書收集101則慈濟環保的微小善行與人物故事；

從現下「反思」回溯，環保的推動「蓬勃」、「收穫」，再回歸未來展望的「永續」為主軸。

【精彩書摘】

二○○五年聯合國在美國舊金山舉辦「世界環保日」大會，慈濟受邀參加，而且是唯一被邀請上臺分享的團體；與會的各國人士聽了分享才了解，原來慈濟是來自於臺灣的佛教團體，對環保的推動及品質的提升不遺餘力，環保志工遍及社會各角落、階層，不同的年齡、背景、行業，包含教授、博士都投入環保。

二○一○年七月佛教慈濟基金會經多年申請，嚴格的審核，長時間的觀察，終於正式成為聯合國經濟及社會理事會「非政府組織具特別諮詢地位之會員」，並於九月初澳洲舉辦的聯合國 ＮＧＯ 年會中，受邀以「水資源」為主題參展與演講。

慈濟人準備了印尼的紅溪河整治經驗，還有甘肅援建水窖為題參展。從印尼的紅溪河，我們提出人人需要具備環保觀念，否則一旦環境沒有保護好，或人民生活不均，富裕先進的大城市也會同時存在骯髒、與垃圾為伍的生活，互為影響，形成惡性循環。

慈濟環保站看得見、摸得著，還可以實地操作，已成為臺灣重要的環保典範教材，甚至不經意間成就「環保外交」，許多國際貴賓及環保專家，慕名而來參訪學習，也因此認識臺灣。

以慈濟在臺北市內湖環保站為例，國際人士的參訪場次及人數逐年增加，到二○一八年十月底即累積了近三百五十場次及逾萬人次，希望能學習慈濟環保理念與模式。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）二○一六年曾有一篇報導：「臺灣曾被稱為垃圾之島，如今卻成為資源回收的國際典範。」近年來，慈濟志工多次在聯合國相關會議等國際場合，受邀分享慈濟環保經驗及成果；一個蕞爾小島的環保意識，也受到國際人士肯定，實屬難得。

聯合國曾公布一項氣候調查報告，若依目前溫室效應發展趨勢，約在二○三○年將突破攝氏一點五度的「升溫大限」，造成不可逆的地球大災難；從這個角度來看，人類只剩下十二年時間可挽回暖化劣勢。

三十年前，「瀕危的地球」已是風雲人物，如今它依舊是問題焦點；而背後成就它的人，可能就是你我每一個人。

從現實情況而言，慈濟推動環保有點像「愚公移山」，因為消費趨勢及垃圾製造習慣若沒辦法有效從根本去改變，那不管我們怎麼回收與清理，都趕不上增加的速度。

所以我們積極推動「環保七化」：年輕化、生活化、知識化、家庭化、心靈化、精緻化、健康化，除了清淨大地，也要清淨自我身心。這樣的理念也獲得各界的認同。

我還是要不厭其煩的提醒大家，環保問題是全球性的，不是只在一個縣市或一個國家而已；若在慈濟志工的帶動下，從臺灣做出環保典範，有系統地推展到國際間，人人有「共知、共識也能共行」，人類的明天才有希望。

(本文摘自《改變世界的雙手：101個環保的善行》/讀書共和國出版)

【作者簡介】

釋證嚴

1937年生於臺灣臺中清水，皈依上印下順導師，終身奉行「為佛教、為眾生」的核心信念；倡導「佛法生活化，菩薩人間化」。1966 年創辦「佛教克難慈濟功德會」，開展「慈善、醫療、教育、人文」以及「國際賑災、骨髓捐贈、環境保護、社區志工」等四大志業、八大法印，依循佛陀教法，教導慈濟人行菩薩道。

五十多年來，慈濟人克己復禮，不分宗教、種族、政治、贏得國際社會肯定，證嚴法師更獲頒無數獎項，包括：台美文教基金會社會服務獎、美國艾森豪國際和平獎章、行政院文化獎、日本庭野和平獎、羅斯福基金會傑出公共服務獎、國際扶輪社最高榮譽獎等。另獲臺灣、菲律賓、泰國、香港等地的六所知名大學，授與榮譽博士學位。法師總是謙稱，所有榮耀應歸給全球慈濟人，而他只是代表受獎而已。

《改變世界的雙手：101個環保的善行》/讀書共和國出版

(中時新聞網)