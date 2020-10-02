上人的叮嚀：一篇篇的上人提醒，都是警世的呼籲……

2020年，全球受到新冠肺炎疫情衝擊；回想2013年，SARS疫情；此時此刻，上人再次呼籲。疼惜地球，不是只有環保回收，更重要是護生，「推素吃素」刻不容緩！

志工的行動：一位位的志工身影，都是最美的瞬間……

從街頭巷尾開始，拾撿垃圾，到環保站回收分類，環保志工們身體力行，落實環保教育，一雙雙美麗的手、不分老幼，他們相信「做，就對了！」環保站即修行道場，他們做的不只回收分類。有人做環保，做著做著，從家庭失和到復和；有人重回正途找到人生目標；有人身病心不病、活到老做到老……

永續的作法：一支支的寶特瓶，變身毛毯、衣物料……

延續物命，除了少浪費、再利用，回收的資源還能華麗變身！慈濟持續研發環保系列產品，倡導循環經濟，一枝枝的原子筆、一件件環保衣、還有一條條環保毛毯。

從「清淨在源頭」、「清平致福」，到「與地球共生息」── 環保30年，慈濟人做到什麼？

疼惜地球，我們還能做什麼？

【精彩書摘】

人人非吃不可，因為要活就要營養充足，吃出身體的健康營養。可是常說「病從口入」，雖然病從口入，可是「法要從口出」。

人啊！假如比較少欲，多知福，不要講究得那樣精緻，其實講究很精反而少了營養，只是吃好看沒有營養。就如我們吃飯，糙米比白米更營養。「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」從以前大家就知道要表達對農人的敬意，提醒點滴食物得來不易，更要懂得珍惜。到了現在，我們同樣要懷著感恩心用食，更要秉持悲憫同理心來戒殺、護生。

以前很多法師講經，都說因果，像是「若要沒有病，就要去放生，多放生，你的身體就會健康。」為了求功德，會有善人信士購買動物來「放生」，卻也引來商販捕捉動物來賣，反倒增加動物的痛苦。

所以，我都會說：「要護生，不要專程放生，而是要發揮愛心。」

記得慈濟醫院啟業時，有一回我走過病房休息室，看到有家屬提著鳥籠倚靠在窗邊站著。我問：「你來探望病人，怎麼帶鳥籠來？」

對方說：「因為某某寺的師父來看我們，說要多放生，我想：『要不然就在這裡（病房休息室）放生，我剛才在佛堂拜佛好了，現在要來放生了。』」

我說：「你不要捉牠，讓鳥兒在大自然的天空飛翔，這就是自由。我們要護生牠，不用放生牠。而且把鳥媽媽捉來，鳥兒子怎麼辦？如果是鳥兒子被捉來，鳥媽媽怎麼辦？將心比心，要有同理心，我們要健康，就要先去愛其他動物，讓牠們平安。」

「放生」與「護生」，一字之差，道理卻是相差千萬里，不要破壞大自然的生態，動物有動物的生活境界，不要去捉牠，讓牠在自然的生態中長成，這才是愛。

(本文摘自《改變世界的雙手：101個環保的善行》/讀書共和國出版)

【作者簡介】

釋證嚴

1937年生於臺灣臺中清水，皈依上印下順導師，終身奉行「為佛教、為眾生」的核心信念；倡導「佛法生活化，菩薩人間化」。1966 年創辦「佛教克難慈濟功德會」，開展「慈善、醫療、教育、人文」以及「國際賑災、骨髓捐贈、環境保護、社區志工」等四大志業、八大法印，依循佛陀教法，教導慈濟人行菩薩道。

五十多年來，慈濟人克己復禮，不分宗教、種族、政治、贏得國際社會肯定，證嚴法師更獲頒無數獎項，包括：台美文教基金會社會服務獎、美國艾森豪國際和平獎章、行政院文化獎、日本庭野和平獎、羅斯福基金會傑出公共服務獎、國際扶輪社最高榮譽獎等。另獲臺灣、菲律賓、泰國、香港等地的六所知名大學，授與榮譽博士學位。法師總是謙稱，所有榮耀應歸給全球慈濟人，而他只是代表受獎而已。

《改變世界的雙手：101個環保的善行》/讀書共和國出版

(中時新聞網)