坊間總說「愛情不能強求」，確實多交際可能脫單，可要遇到情牽一生的真愛，可能愛情小說的浮誇情節有那麼點參考價值，本身優質是不夠的，多少帥哥美女在情路上跌跌撞撞遇到爛貨，擁抱愛情終歸得有些運氣，好萊塢男神麥特戴蒙的婚姻，就是誤打誤撞來的。

昔日被認為是好萊塢最美愛情的艾佛利克(Ben Afflect)跟珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)，結婚10年、生了3個子女，不時被拍到一家三口幸福出門的模樣，但感情說斷就斷，如此登對的明星夫妻檔就此分道揚鑣，但好哥兒們麥特戴蒙就不同了，他也差不多時間結婚，但多年來夫妻倆無風無雨，甚至沒有緋聞，可能是因為麥特牽手一生的對象，是個徹頭徹尾的圈外人。

當年麥特戴蒙(Matt Damon)在邁阿密拍攝《當我們黏在一起》時，已走紅的他被一群瘋狂粉絲追著跑，情急之下大明星轉身躲進一間當地的酒吧，就跟吧檯裡的調酒師露西娜聊了起來。

這隨機一聊不得了，兩人發現彼此超契合，小倆口交往2年後，露西娜發現自己懷孕，他們低調在紐約登記結婚，之後愛妻又給他添了2個女兒，2013年，麥特戴蒙有感於太太對家庭的付出，決定好好補償愛妻，斥資3千萬包下加勒比海聖路西亞島上的豪華度假村，再度交換誓言，給老婆大人一個浪漫盛大的海島婚禮。

(中時新聞網)