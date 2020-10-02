英國性感辣模黛米蘿絲（Demi Rose），年僅25歲便憑著甜美的童顏、火辣的身材及傲人的雙峰，在網路上狂吸1444萬人追蹤，2014年還曾獲選為「英國最具潛力的女孩」。近日她於社群平台上曬出穿搭，誇張的「透視內衣」炸出飽滿的上圍再度引起粉絲們暴動。

曾自詡為「世界最性感DJ」的黛米蘿絲雖身高只有157cm，但她靠著運動及嚴格控制飲食來保持「葫蘆型」的魔鬼身型，在網路上逐漸累積人氣，加上曾與饒舌歌手泰加（Tyga）的一段情更讓她人氣暴漲，甚至多次遭到網友拿來跟泰加的前女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）拿來做比較；對此，黛米絲毫不以為意，始終以高EQ反擊並持續PO出辣照展現出霸氣。

而一向敢穿敢秀的她，日前在IG動態上曬出性感穿搭，只見她身穿亮片外套及短褲與絲襪，上半身竟穿著一件只剩鋼圈的透視內衣，並用亮片胸貼遮住點，使原本就不小的上圍看起來更加雄偉，加上前凸後翹的身材曲線，令粉絲們大噴鼻血。

E級小隻馬黛米蘿絲（Demi Rose)「透視內衣只剩鋼圈」彈出巨大車頭燈引暴動（圖／YOUTUBE）

隨後，她還PO出上半身全裸的照片，僅用手秀出飽滿雙峰化身性感女神，同樣吸引超過49.9萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 Demi 🌹（@demirose）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 28 日 下午 12:17 張貼

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(中時新聞網)