娛樂8點半》身為公眾人物雖擁有在眾人之前發光發熱的機會，但必定得付出的犧牲，最重大的非「隱私」莫屬，女明星背負的壓力更是多，因為全世界都將成為妳身旁的三姑六婆，從妳的外表管到妳的人生，到了一定年紀，就非得知到想不想婚？生不生？而這些，其實都是相當私密的個人抉擇，有「最美妲己」之稱的溫碧霞，嫁富商20年沒生孩子，一度還被認為早已婚變，但其實她不生的原因，讓人聽了心裡隱隱作痛。

提起溫碧霞，第一個想起的是她在《封神榜》中飾演用美色毀滅世界的惡女「妲己」，但其實少女時期就出道的溫碧霞老早就成名，15歲演出電影《靚妹仔》出道，演活未成年翹家少女的青春無畏與叛逆，一舉在香港影壇成名，17歲時，溫碧霞跟劉德華在《停不了的愛》中飾演CP，登對的模樣讓人印象深刻，也再度見證溫碧霞一代美女的地位。

溫碧霞表示嫁給富商何祖光，宛若真人版灰姑娘。(翻攝自溫碧霞微博)

溫碧霞自認個性叛逆，當初入行，也是小小年紀就離家獨自生活，所作出的「人生冒險」，而她的再次叛逆，是1996年聲勢正旺，卻突然接演電影《驚變》，為戲露兩點跟「性變態專業戶」任達華上演激情床戲，她當年表示是為了藝術犧牲，也因此成了廣大男粉絲的性幻想對象，成了當代性感尤物代表人物之一，而她的第三次反叛，卻反倒讓她一生幸福。

溫碧霞在2000年嫁給香港富商何祖光，之後演出奠定她演藝地位的《封神榜》蘇妲己，溫碧霞毅然淡出了演藝圈，當外界以為她是為生孩子作準備時，她卻始終沒有生育，夫妻倆僅領養了一個兒子，讓人感嘆好基因都浪費了，外界更不乏流言蜚語，針對這件事，她多年後上節目才吐露了真實原因。

溫碧霞坦言愛美，所以不生孩子只領養。(中時資料照片)

溫碧霞2016年上黎燕珊主持的《往事．並不如煙之情書》節目，談婚姻也談「開枝散葉」，她表示相當感謝另一半，覺得自己有如「現代灰姑娘」，自己出身窮又沒學歷，卻嫁給一個完全相反的老公，坦言結這婚讓她人生改變了很多，而且老公接納她的一切，包含不生孩子，溫碧霞吐露之所以不生，就是因為愛漂亮，怕身材走樣，也怕見血，她看過姊姊生產的過程，覺得非常可怕，所以乾脆決定不生，專心跟老公及養子Xaver好好過日子就好。

(中時新聞網)