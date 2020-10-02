大聯盟今年第一快腿，根據官方Statcast計算是響尾蛇外野手羅卡斯楚(Tim Locastro)，而且是2連霸。羅卡斯楚是當今美職衝刺速度最快的球員，他跑起來的秒速可達30.7呎(9.4公尺)，本季有23次的衝刺秒速超過30呎。大聯盟平均秒速為27呎(8.2公尺)。

羅卡斯楚今年7月滿28歲，生涯26次盜壘成功，被抓0次。他的長打率非常低，但他盜壘絕不失手，他起跑之後捕手就不可能抓到了。3月的春訓他對巨人敲出一支德州安打，一般人也就是剛好能上一壘，但他硬是跑成二壘打。

美中不足的是羅卡斯楚為右打者，他跑一壘要花費4.14秒，雖然很快但只排名聯盟第12位。今年衝一壘最快的是費城人奎恩(Roman Quinn)，他是左右開弓打者，衝到一壘僅需3.94秒，是唯一不到4秒的人(以有效跑壘10次以上來統計)。

第2名是天使隊大谷翔平，他身為左打者，跑一壘只要4.04秒，即使是普通內滾，他也常常差半步就登上一壘。大谷的衝刺秒速為28.8呎，全聯盟只有5人平均超過30呎。至於最慢的跑者當然是「生化人」普侯斯(Albert Pujols)了，秒速22呎是全聯盟倒數第一，平均要超過5秒才能跑上一壘，被球迷揶揄「損失了很多二壘打」。

(中時新聞網)