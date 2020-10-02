「紅色炸彈」充滿學問，網路上也常出現相關討論文，若是被熟識的朋友炸，則是甜蜜的負荷，也會包得心服口服。一位網友日前在臉書爆怨，公司搬出新規定，只要公司內部員工結婚，每人都須包1000元紅包，讓網友不禁好奇發問「各位覺得合理嗎？」

一位網友在臉書社團《爆怨公社》PO文說，現任職公司員工有200多人，但日前頒布一項新規定。規定上寫著，如果公司內部員工結婚，每個人都須包1000元紅包給新人，且不管認不認識，若違反規定則會被罰3000元，讓原PO感到超困惑，上網發問「各位覺得合理嗎？」

文發出後，網友紛紛留言回應，｢那結婚的不就虧死」、「當然不合理啊，憑甚麼」、「瘋了嗎」、「幸福企業，削一番，在離職」、「每個月結一次婚，賺爆」、「趕快找一個同事合作呀，2個人，1個同事就要出2000塊，公司200人，少說可以弄個40萬，然後結婚、離婚、結婚、離婚，弄個幾次退休了」、「每個月固定結一次婚」、「如果不認識，包屁？」、「帶一家大小去吃，因為沒有人反應的話，就不會有人知道這個政策多糟糕」、「應該是發動結婚離婚無限循環斂財卡的時候了」。

(中時新聞網)