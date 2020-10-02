YouTuber艾瑞絲（盧昕妤）當網紅之前，曾在大同高中擔任實習英文老師，穿著迷你裙在台上教課一夕爆紅，但她沒走教職，現在是網紅團體反骨男孩成員之一，時常談論兩性話題，在網路上小有名氣。近日，她參加好友孫生的生日聚會，穿著黑色透視衣，內在美全看光。

孫生30日在台北知名夜店歡慶28歲，許多朋友都到場祝福，與他同為反骨男孩的成員艾瑞絲也赴約，她隔天發文表示：「孫總生日，我送他牛軋糖他無言，去年琳蛋也送他牛軋糖，很好吃喔！」並PO出當天的穿搭，只見艾瑞絲放下一頭烏黑亮麗的長髮，臉上化著淡雅妝容，身穿黑色的點點透視衣，大膽露出裡面的黑色內衣，事業線若隱若現，下身搭配同色系的皮製短裙，秀出一雙白皙玉腿。

網友看到艾瑞絲的性感打扮，都被好身材驚豔到，紛紛直呼：「好漂亮的黑特務」、「血壓瞬間飆高」、「哇，這件很御姐，中秋快樂瑞絲公主」、「好性感的瑞絲」、「很有透視感」。

孫生出道後，曾被抖出約炮百女、不戴套逼女方墮胎等負面傳言，他坦蕩認了爆料，雖然強調對方沒有懷孕，還是導致形象重挫；9月他分手「巨胸版黃捷」林襄，心碎地說「特別揪心特別疼」，未料8天後火速結交新歡，不但大方躺在女生大腿上，還忍不住東捏西摸，當街調情毫不扭捏。

(中時新聞網)