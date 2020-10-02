一名網友於臉書社團發文抱怨，媽媽去郵局遇到一名老伯，他買了豆腐要寄出，慘遭郵局人員拒絕後，卻不斷地在內大聲囔囔，讓原PO覺得相當火大，並直呼「到底是有什麼毛病？誰家的老爸請帶回家好嗎？」顯得對老伯的舉止相當氣憤，但此文一出後，網友卻持反對意見。

原PO昨日於《爆廢公社公開版》發文指出，起床就聽到剛從郵局回來的媽媽，正在闡述去郵局遇到的狀況。一名老伯去菜市場買了一袋豆腐，就直往郵局櫃台喊道「要寄豆腐」，遭郵政人員以「塑膠袋盛裝，運送過程容易破掉，以及沒冷藏車也易壞為由」拒絕，不管如何解釋，老伯堅持要寄送手中的豆腐，讓原PO聽了很不滿。

他怒道「到底是有什麼毛病？到底誰家的老爸請帶回家好嗎？」由於老伯不斷地對郵局人員怒罵，讓原PO覺得相當不合理，認為不是年紀較長，就可如此當盾牌罵人，他也提到，當時媽媽就在該老伯的後方，目睹全程，但下一秒老伯卻突轉身對著原PO母親說「看X小」，讓他大怒。

文章曝光後，網友則對此有了不一樣的想法，說道「超過正常理解範圍，可能老年失智了」、「有的失智老人很固執根本聽不下他人的話，只會一直番」、「失智症」、「失智的老人。真的會一時間轉不過來，只知道想把東西寄出去，多點耐心吧⋯⋯」；也有網友批原PO應該要多點耐心，畢竟誰不生病。

(中時新聞網)