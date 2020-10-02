美國總統川普和拜登在首場辯論會上吵翻天，兩人不斷插話、互相攻訐、同時發話，不只全球觀眾、媒體看傻眼，聽不清楚兩人在說什麼，各國口譯也翻到崩潰，有口譯哥直言這場工作比以前都難，甚至有網友呼籲讓翻譯加薪。

美國總統大選首場辯論9月29日登場，川普與拜登不斷互相插話、唇槍舌戰。

有觀看9月29日美國總統大選首場辯論的觀眾一定都有兩個想法，一個是對川普與拜登互相攻訐、唇槍舌戰的毒舌功夫感到震撼，另一個是對他們不斷插話、同時發話感到困擾，有時甚至還加上主持人三方同時開口，戴耳機看直播的網友或許感覺耳膜快被震破。

不只觀眾看傻眼，各國即時口譯的翻譯員也相當崩潰。香港《南華早報》報導，隨著川普威嚇拜登、拜登憤慨回嗆，各國翻譯當天一定很快就發現在對彼此吼叫，他們和觀眾一樣感到震驚、困惑及壓力。

報導引述當天在中天新聞特別節目擔任翻譯的口譯員鄒德平，他說因為不斷插話，周三的工作比起以往更有挑戰性，「比以前還要糟的多」，不過他認為拜登在內容上做得更好，川普則是比較有活力，就像校園裡的惡霸。

日本放送協會（NHK）當天也直播這場辯論會，後續推特上開始瘋傳口譯員掙扎著即時翻譯的影片，3名口譯員彼此插嘴、同時發話，聽起來相當混亂，有網友在推文下方留言，「不管這些口譯員的酬勞有多少，他們都值得更多」，為口譯員此次任務面臨的挑戰感到同情。

People in Japan who watched it on NHK (our public broadcaster) had to watch three men shout over each other while three interpreters interpreted over each other simultaneously soooo yes but not really?🤔 pic.twitter.com/1gItayw55f https://t.co/vWV8Top38J — 伊吹早織 Saori Ibuki (@ciaolivia) September 30, 2020

報導也指出，越南的直播節目中，口譯員直接跳過兩位候選人的幾個談話重點，以嘗試在不斷反駁與插嘴的混亂場面中跟上進度。

(中時新聞網)