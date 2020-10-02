還記得去年全明星周末期間，當時效力勇士的杜蘭特與還待在塞爾提克的厄文，在球員通道聊天被偷拍的畫面嗎？儘管外界認定那是兩人在討論聯手可能性，卻被厄文公開否認，沒想到相隔1年多之後，杜蘭特竟坦承當時就是在討論聯手！

「去年全明星周末的那段影片，媒體拍到我們站在球員通道交談，當時外界認定我們會去某隊聯手，只是不知道哪支球隊而已，但大家都認為我們兩人走定了，」完全不在意自己在打臉厄文的杜蘭特說，「我們當時確實在討論未來一起打球。」

光從時間點來看，充分證明杜蘭特與厄文完全沒有「忠誠度」可言，畢竟去年全明星周末是在2月17日舉行，上季也才打了一半，還沒跟勇士完成3連霸的杜蘭特，就已經開始打算走人，更何況厄文上季還曾允諾過塞爾提克球迷續留。

接下來發生什麼事，球迷應該也很清楚，杜蘭特去年總冠軍賽傷到腳跟，也讓勇士無緣3連霸，他隨即拋出將跟厄文攜手跳槽籃網的震撼彈，不僅勇士與塞爾提克傻眼，甚至還有一直以為兩人將會加盟的尼克，只能說這兩大球星太會耍人了。

(中時 )