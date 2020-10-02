大陸網紅「請給我一個冰淇淋93」，經常分享性感又清純的照片，但日前有網友曝光她的「真面目」，令人跌破眼鏡！（微博@八組兔區娛樂圈）

大陸有一名叫做「請給我一個冰淇淋93」的網紅，經常分享性感又清純的照片，微博吸引超過20萬粉絲，是許多男性網友心目中的女神。不過，日前有網友在街頭擄獲「野生」女神，發現她的真面目竟是一名中年大媽，讓大批粉絲崩潰。

現在網路濾鏡、修圖功能實在太強大，照片變「照騙」是常有的事。其實「請給我一個冰淇淋93」早在第一次貼照就坦言自己「偶爾有點小肚子，腿也有點粗」，如此率直的個性，還因此得到網友讚賞。加上她擁有清純外貌+魔鬼身材吸引大批粉絲！

不過之前網友貼出「請給我一個冰淇淋93」的真實照片，照片中的她素顏，穿著寬鬆T恤，身形圓潤、小腹明顯，活脫脫一個「大媽樣」，跟網路照片十萬八千里。網友崩潰留言：「這真的是同一個人嗎」、「根本是大媽啊」、「太嚇人了」、「真的是照騙」。

不過「請給我一個冰淇淋93」本人回應非常正面，她發文承認相片中人真的是她：「我的身材仁者見仁，智者見智。我從來覺得自己瘦，我就是豐滿型，確實算是有點胖。你喜歡就喜歡，不喜歡也用不着一個勁兒的諷刺我。」。

(中時新聞網)