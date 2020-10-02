高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，鮮少公開露面，不過一舉一動仍引發高度關注，外傳他將出席「台南韓友會」理監事授證典禮，被視為是在組織韓粉，擬為下一步做準備。對此，挺韓的雲林菜農林佳新否認此消息，認為有心人刻意誤導。

「台南韓友會」是第一個登記立案的挺韓團體，預計於10月11日舉辦首次會員大會，傳出韓國瑜將親自授證。林佳新接受港媒《BASTILLEPOST巴士的報》採訪表示，韓國瑜不會出席會員大會，也不可能主導「韓粉組織化」，這太過政治性，不但不會加分且容易自傷，並呼籲挺韓人士應克制，否則將害了韓國瑜。

林佳新說，真正支持韓國瑜的人不須組織規範，只要韓一號召他們就會凝聚，且韓忠於國民黨，會以黨的意志為優先，不會做出影響黨內和諧的舉動。至於出席「台南韓友會」一事，不僅韓國瑜有顧慮，幕僚也不會讓他出席，就怕外界引發負面聯想。

此外，韓國瑜角逐2022台北市長選舉的消息瘋傳，且都來自所謂的「親韓人士」，林佳新質疑，這個人到底是誰？與韓國瑜有多親近？為何自己從沒聽說韓國瑜想選台北市長。

(中時新聞網)