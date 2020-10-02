台北哪裡找?北投銅板麵線「4配料滿炸」 超佛心老闆不漲價原因曝

經濟不景氣，什麼都漲年代，就是薪水不漲。但位在台北市北投區隱藏版人氣銅板麵線，陳老闆接受《中時新聞網》訪問，長年不漲價原因曝光。

北投銅板麵線碗裡有嘉義東石飽滿蚵仔及肥美滷大腸等內料。(照片/游定剛 拍攝)

北投尊賢街上，不起眼的路邊小攤，卻有著不平凡口味麵線。每到用餐時間，排隊人潮絡繹不絕，老闆的手從沒停下過，鍋勺撈起麵線，再放入新鮮飽滿蚵仔、肥美滷大腸，最後在灑上香菜，每天限量販售、賣完為止，有錢還不一定吃得到。

麵線料好實在、銅板價格深受不少饕客喜愛。(照片/游定剛 拍攝)

提高食物製作成本，堅持選用最新鮮食材，老闆每道步驟得下足功夫，蚵仔每天嘉義東石直送，滷大腸則是自己研發特調醬汁而成。陳老闆夫妻倆經營9年多來，一步一腳印、用心經營，受到不少顧客支持、肯定，就算從外地老遠，也要來捧場。料好實在的麵線，長年只賣50元，被問到是否會虧本呢?劉老闆娘靦腆表示，薄利多銷啦！客人支持就很有成就感，謝謝大家照顧。

用餐時間排隊人潮絡繹不絕。(照片/游定剛 拍攝)

不過，經營初期可沒這麼順遂，陳老闆透露，一開始可能不合客人口味，經營不是很好，曾幾度想要放棄了，後來有位朋友帶了大廚來試吃，並給予口味、烹調上的指點，好在貴人相助，漸漸客人捧場，重新找回信心。

藏身在不起眼尊賢街上，卻有著不平凡的口味。(照片/游定剛 拍攝)

銅板美食全台到處吃得到，不起眼的巷弄小攤，憑著老闆在地用心、堅持的經營打響知名度，選對新鮮食材給予顧客，做出簡單而不平凡的滋味，也成功擄獲不少饕客的胃。

陳老闆夫妻倆感謝顧客們長年的支持。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)