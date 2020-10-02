On the NBA's fast-moving coaching carousel ...



The growing belief in league circles is that Doc Rivers has swiftly supplanted Mike D'Antoni as the favorite for the Philadelphia job ...



With Ty Lue ranking as the early favorite to replace Rivers with the Clippers — Marc Stein (@TheSteinLine) October 1, 2020

隨著大牌教練接連遭開除或走人，七六人「屬意」之人也一變再變！《紐約時報》資深記者史坦2日爆料，原本看好接掌七六人兵符的前火箭總教練丹托尼，如今隨著前快艇總教練瑞弗斯突然被開除，瑞弗斯反而變成七六人主帥最熱門人選。

原本在丹托尼選擇離開火箭之後，《ESPN》權威記者沃納洛斯基就已爆料，丹托尼很有可能取代快艇助教泰隆盧，成為七六人新總教練的最熱門人選，七六人管理階層也先後跟泰隆盧、丹托尼兩人面試，卻因瑞弗斯突然遭到快艇開除變卦。

畢竟瑞弗斯堪稱快艇史上最成功的教頭，累積執教戰績356勝208敗，也帶領快艇6次闖進季後賽，其中3次打進西區準決賽，可惜本季雖有「雙星」里歐納德、保羅喬治助陣，仍在西區準決賽3比1領先後，遭到金塊連贏3場逆轉淘汰。

七六人想要選擇瑞弗斯的主因之一，就是他們陣中擁有恩比德、班西蒙斯兩大球星，假如找來擅長小球戰術的丹托尼，恩比德、荷福德等傳統內線球員恐怕沒有發揮空間；史坦也預測泰隆盧目前在快艇新總教練的候選名單當中暫居領先位置。

(中時 )