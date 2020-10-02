中秋連假首日，高雄三民區豐裕里里長謝錫元並沒有閒著，一清早就拿著掃把、夾子在里內打掃環境。（洪浩軒攝）

中秋連假首日，高雄三民區豐裕里里長謝錫元並沒有閒著，一清早就拿著掃把、夾子在里內打掃環境，並且將積水容器清除，以防病媒蚊孳生。（洪浩軒攝）

中秋連假首日，高雄三民區豐裕里里長謝錫元並沒有閒著，一清早就拿著掃把、夾子在里內打掃環境，里內居民見到里長如此用心，紛紛拿起掃具加入清潔行列。（洪浩軒攝）

中秋連假首日，高雄三民區豐裕里里長謝錫元並沒有閒著，一清早就拿著掃把、夾子在里內打掃環境，里內居民見到里長如此用心，紛紛拿起掃具加入清潔行列。（洪浩軒攝）

中秋連假首日，高雄三民區豐裕里里長謝錫元並沒有閒著，一清早就拿著掃把、夾子在里內打掃環境，為的就是要讓在外地打拼的遊子返家時，有一個乾淨舒適的環境，里民看到謝錫元如此用心，竟然也加入打掃行列跟著一起動手維護社區整潔。

每個星期四是豐裕里的固定清潔日，謝錫元會號昭鄰長及里內志工一起打掃維護社區整潔，但因為適逢中秋假期，謝錫元希望大家好好休息陪家人，中秋的周四清潔日由他自己執行就好，沒想到有多位里民還是不厭其煩出門協助打掃社區。

謝錫元帶隊把社區每個角落清掃地一乾二淨，里民們都看在眼裡，有民眾看到里長及清潔隊如此用心在為社區服務備受感動，竟然也拿著掃把加入打掃行列，此外，更有早餐店老闆請每位辛苦的打掃志工喝豆漿，慰勞他們的辛苦，謝錫元看到大家有錢出錢、有力出力都在為社區奉獻，讓他相當感動。

謝錫元表示，原本想說中秋節給大家休息，結果大家還是都跑出來幫忙，讓他相當感動，豐裕里就是大家的家，他知道中秋節會有很多出外打拼的年輕人回來，他想要給返鄉的遊子們一個乾淨的家，讓大家知道豐裕里的轉變，因而更喜歡回家。

首次加入打掃行列的里民黃姝姝表示，每次看到大家為社區奉獻都好感動，但因為整潔日在周四，身為上班族無法參與，今天剛好適逢假日，她早就計畫要跟大家一起為社區盡一分力，體驗一下清潔志工的日常，整個過程走完她覺得相當開心，除了社區變乾淨了，也結交許多好朋友，並更認識社區，未來若有機會，會持續與大家一起把豐裕里變乾淨。

(中時 )