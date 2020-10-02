來自義大利高級衛浴家具生活產品，讓來參訪的客人，猶如走入實境的家。（碧硯涵設計提供／盧金足台中傳真）

碧硯涵設計負責人陳顥，最近完成一間義大利精品衛浴與家具的生活館。（碧硯涵設計提供／盧金足台中傳真）

台中市已邁向國際城市，不只都會化，消費力更強，吸引很多國外業者布局台中展店，在國外得獎無數的碧硯涵設計負責人陳顥，最近完成一間義大利精品衛浴與家具的生活館，最特別的是，不是選在嶄新大樓，而是將一棟舊型建築改造成新風貌的展示空間，運用環保與簡潔線條，征服國外業者的眼光。

近年來房地產氣加溫，衛浴與家具需求激增，國內外業者搶攻衛浴等市場大餅，包括集合宅、別墅個案，與自住的市場需求量大，義大利精品等級的衛浴等生活用品業者，大舉插旗台中。

陳顥說，接下義大利精品等級的衛浴等生活用品館設計案，設計時強調極簡基本色系，符合未來的趨勢，運用環保、現代感，又達到實用效果，感受務實又浪漫的質感。

他指出，委託設計的業者，產品主要是廚具、衛浴等生活用品，選定一處年代較久的建物，藉由精品店面來推廣自己的設計理念，設計師任務就是幫他的產品與展示空間，猶如消費者夢想中的配備，客人不必用想像力，可以眼見為憑，這種設計獲業者滿意，認同環保與體驗美感的理念。

陳顥表示，將老舊建築物改造很成功的理念，原本的建築物改頭換面，「我希望可以不要浪費，以環保展現不同的時尚和溫暖」，這棟透天的建築物，以前是租人家的店面，但後來一度閒置，他在設計時除拆掉些物件，重新整理，不要花費太多複雜的工序，保留本來建物風彩特色。

「來自義大利高級衛浴生活產品，讓來參訪的客人，猶如走入實境的家」，陳顥說，他希望喜愛這些衛浴及生活用品消費者，包括自力造屋、高端客層，採購自己屬意的衛浴設備，設計師也在這裡尋找適合設計風格的產品。

國外衛浴業者對台灣的設計按讚，陳顥強調，設計的過程中，思考符合義大利產品的風格，針對他的造型與用途去做設計，凸顯品牌特性，以線條與建築物的精神來說話，所以「我們會以類似走建築的手法去做，比較不會用裝飾的手法去做」。

「我的設計手法是兼顧環保趨勢，他表示，自然採光通風，環保就是不要浪費，現有建材也能呈現完美的境地，將環保設計留給產品與地球，設計與環保相輔相成。

陳顥認為，燈光為設計空間，重要的光線氛圍魔術師，他擅長做整合的空間，與燈光一起規畫每個不一樣的展示空間，讓客戶覺得不一定要用高價的大理石，或是多貴的金屬板

，外國廠商認同設計，放手給我們做。

其中包括建物盡量不必全部拆掉、重做，不過多裝飾，設計方向跟別人不一樣，表現他該有的質感，或是該發揮的特性，國外精品生活業在台灣拓點，進軍台中的商業版圖，在設計時得到驚艷效果，陳顥的創意加分，從客源爭相上門找到答案。

(中時 )