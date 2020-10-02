《國家語言發展法》去年實施後，課綱也隨之調整，將本土語言列為必修課，一位小六女童在閩南語考試中考了100分，讓媽媽相當高興，但拿起考卷一看卻傻眼，直呼自己雖然會說台語，但考卷上的題目一題也看不懂。

女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出女兒的閩南語考卷，雖然女兒全對拿滿分，但題目上的「ki san king tsio」、「sin sia hiunn koo」、「hua lian si kue」、「mua tau bun tan」、「ban tan ang tau」、「tai kah oo a」等，讓她懷疑人生，表示明明自己會說台語，但一題都看不懂，沒想到女兒竟然還拿100分。

媽媽公布答案，許多台語流利的網友也崩潰，直呼真的完全無法理解 (圖／爆廢公社公開版-)

事後媽媽公布答案，分別是「旗山弓蕉」、「新社香菇」、「花蓮西瓜」、「北港塗豆」、「麻豆文旦」、「萬丹紅豆」、「大甲芋仔」。

考卷曝光後網友也傻眼，紛紛留言：「唸一唸以為自己在念韓文」、「看了都累，為何要這樣為難孩子…」、「怪不得現在學生學得比我們那時候痛苦」、「竟然是台語，我以為是越南文」、「從小說台語到大很流利，但這張考卷我真的一題都不會」、「突然有種看到中國的作業簿的感覺」、「忽然覺得我變成文盲」、「語言是在環境中養成的，同學平時都講台語，自然台語就會很順，根本不用特意去學」。

但也有人反駁：「爸爸媽媽沒學過寫當然看不懂，這個課本都有教，學生寫不出來代表沒用心上課，沒有叫學生看著國字寫拼音是蠻正常的考法了」、「這樣教學才是正確的」。

(中時新聞網)