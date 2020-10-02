知名圖文創作家彎彎繪製的主裝置月球「夢幻銀河」。（新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真）

點綴著發光及各式造型月亮吊籃、鞦韆的「月亮公園。（新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真）

菁桐車站對面以數位科技燈光融合祈福天燈點亮2座礦場降煤櫃斑駁老牆的「璀璨玫瑰」。（新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真）

上百支粉彩小傘妝點的網美步道階梯「漫漫傘步」（新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真）

天燈齊放，場面浪漫壯觀。（新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真）

今是中秋節，新北市觀光局1日晚間在平溪菁桐舉辦「新北點燈向世界報平安」盛會，由新北市長侯友宜在天燈題字，寫下心願「新北市做大事，事事都好事，月圓事事圓」，與民眾天燈浪漫齊放，今日也點亮菁桐全新藝術裝置「夢幻銀河」、「月亮公園」、「璀璨玫瑰」等，將一路展至11日30日。

「新北點燈 向世界報平安」今晚於平溪區菁桐石底大斜坑熱鬧登場，適逢連假首日，一早吸引大批民眾參加「菁桐尋寶」、「漫遊菁桐」等闖關活動，與各項藝術裝置互動打卡，侯友宜晚間率領新北防疫團隊與民眾一起施放天燈，全場遊客在懷舊的礦坑遺跡中，一起仰望數十盞天燈升空，畫面壯闊感動。

侯友宜表示，點亮天燈象徵點亮「希望」，告訴全球台灣很好，新北很好，邀請民眾走訪平溪，體驗全新藝術裝置妝點出不一樣的菁桐，10月2日到10月4日還有市集與精彩表演，歡迎大家到山城來渡過美好的中秋假期。

新北市觀光局介紹，今年在古樸的菁桐車站周邊規畫燈光藝術裝置，從昨晚點燈後一路展到11月30日，有由80頂礦工帽交織而成的「心礦神怡」、以數位燈光融合2座斑駁礦場的「璀璨玫瑰」、上百支粉彩小傘妝點的網美步道階梯「漫漫傘步」、知名圖文創作家彎彎繪製的主裝置月球「夢幻銀河」，帶領民眾重新體驗礦場輝煌年代。

觀旅局指出，除了來平溪，市府中秋連假期間規劃的三大主題活動還有10月4日在新北大都會公園的「來新北 音樂盒·野餐」，邀請大家連假最後一天揪上三五好友，一起到公園團聚，吹風放空、野餐，還可以享受由金曲、金馬創作歌手「Suming舒米恩」及「90s首席怪潮玉女」蘇慧倫等眾多歌手或樂團現場精彩絕倫的演唱會。

(中時 )