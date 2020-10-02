新北市三峽區今新增2例本土登革熱病例，2案於潛伏期間曾有五寮筍園區域活動史，研判感染與該區域有關。2案為中正里50歲男及礁溪里65歲女，分別於9月27日、29日出現發燒、頭痛、關節痛／骨頭痛；肌肉痛等症狀，就醫通報送驗後確診，目前皆已康復，1人住院治療中，相關接觸者無症狀，本起群聚累計25人(含桃園市4例)。新北衛生局已完成個案住家戶內外孳清噴消及衛教，將安排住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消及衛教，並進行擴大疫調、採檢與健康監測，同時加強五寮里社區環境孳生源清除與預防性噴消及衛教宣導。

新北市衛生局表示，防治登革熱無假期，副市長謝政達今前往五寮社區視查防治情形，環保單位動員9個行政區，共120位清潔隊員進入五寮社區及筍園進行環境大清理，同時對竹子橫切斷面予以包覆，避免成孳生源。謝政達強調，為保障民眾健康，管制高風險場域限制進入為必要之防疫措施，請民眾配合切勿進入，並責成五寮派出所加強巡邏，如發現民眾擅闖管制區域，將處6萬至30萬元之罰鍰。

衛生局長陳潤秋呼籲，民眾與親友團聚郊遊賞月、戶外烤肉時應做好如穿著淺色長袖衣褲、於身體裸露處噴灑或塗抹衛福部許可含DEET(敵避)之防蚊液等自我防護措施，以保障健康。一旦出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史及接觸史，以利診斷及時通報與治療。

(中時 )