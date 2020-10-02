高加索國家亞塞拜然（Azerbaijan）與亞美尼亞（Armenia）在爭議地區納卡地區（Nagorny Karabakh）激戰多日，而在1991年前蘇聯解體前，兩國均為前蘇聯加盟國，因此北方鄰近的俄羅斯，態度就顯得非常關鍵，卻有軍事粉專揭露，俄軍已派50輛軍卡運送武器補給、伊朗則調派坦克、重砲，給交戰中的亞美尼亞。

衝突熱點納卡（Nagorno-Karabakh）。(圖/資料照，整理：施施)

亞美尼亞和亞塞拜然戰爭有急劇擴大趨勢。亞美尼亞駐俄大使托加尼揚昨日證實，土耳其已經從敘利亞北部，向亞塞拜然派遣約4000名戰鬥人員，兩國27日在納戈諾卡拉巴克（Nagorno-Karabakh Enclave）爆發新一輪衝突，造成逾百人死傷。而亞塞拜然方9月30日宣稱，至少殲滅2300名亞美尼亞士兵。

伊朗公布的T-72S改良型主戰坦克。(圖/翻攝自 青年日報，SNN網站)

衝突爆發後，聯合國秘書長古特雷斯譴責雙方使用武力，籲立即停火；美國總統川普表示，正設法制止暴力；歐盟也呼籲立即停戰。而俄羅斯總統普丁則與亞美尼亞國總理通電，對衝突表示擔憂，呼籲展開談判，據《路透》稱，俄國外交部長也致電交戰雙方，俄國願主持談判。

據擁有17萬人追蹤的軍事粉專《Military Armed Forces》1日貼文指出，一支由50輛俄羅斯「卡瑪茲KAMAZ--43114軍用卡車」組成的武器運輸車隊，已經由境內的伏爾加格勒到達阿斯特拉坎(Astrahan)港口，要支援亞美尼亞的武裝部隊。貼文並表示，有報導稱，「俄羅斯還將支援亞美尼亞部隊，空軍和士兵以及炮兵」。

一支由50輛俄羅斯「卡瑪茲KAMAZ--43114軍用卡車」組成的武器運輸車隊，已經由境內的伏爾加格勒到達阿斯特拉坎(Astrahan)港口，傳將支援亞美尼亞的武裝部隊。(圖/翻攝自 Military Armed Forces 臉書粉專)

該粉專另一則貼文亦指出，鄰國伊朗也已向亞美尼亞派遣部隊正式支援，包含T-72S重型主戰坦克和前蘇聯制2A18(D-30)122毫米榴彈炮。

傳伊朗已向亞美尼亞派遣部隊支援亞美尼亞，包含T-72S重型坦克和前蘇聯制122毫米2A18 (D-30)榴彈炮。(圖/翻攝自 Military Armed Forces 臉書粉專)

對於兩國開戰，據《路透社》週四報導，美國總統川普與俄羅斯總統普丁和法國總統馬克宏發出「聯合聲明」，呼籲該爭議地區的亞美尼亞與亞塞拜然部隊「立即停火，由3國介入調停」，而3大國也是歐洲安全與合作組織（OSCE）明斯克集團聯合主席（Minsk Group），該小組自1992年成立，目的是鼓勵通過談判和平解決「卡拉巴克問題」。

但土耳其總統塔伊普·埃爾多安(Tayyip Erdoğan)在3國聯合聲明發表前，在土耳其議會表示，他反對兩國的介入，原因是因為，「鑑於美國，俄羅斯和法國已經忽略了這個問題近30年，他們參與尋求停火是不可接受的」，他重申亞美尼亞一定要撤出有爭議領土納卡地區。

(中時新聞網)