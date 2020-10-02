在中共慶祝建政「十一」之際，美國聯邦眾議院外委會今天無異議通過「香港人民自由和選擇法案」，要求美國行政部門提供恐受迫害的在美港人臨時保護身分，並加速他們取得難民身分。

眾議院外交委員會今天無異議通過多部法案，包括由民主黨籍眾議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）領銜提出的「香港人民自由和選擇法案」（Hong Kong People's Freedom and Choice Act）。由於法案通過日正巧碰上中共慶祝建政71週年，特別引發外界聯想。

馬里諾夫斯基6月30日曾提出同樣名稱法案，但對法案做出部分修改與簡化後，於上個月29日重新提出新版法案。由於新版法案提出2天即付委審查，截至發稿為止，目前提案議員與美國國會尚未公布法案內容。

但根據法案幕後推手、在美港人所成立「香港民主會」（HKDC）提供中央社的草案內容，法案指出，美國行政部門應依據「移民與國籍法」（Immigration and Nationality Act），認定由於香港特殊情況，致使港人無法安全返回香港。

法案表示，抵達美國時曾具香港永久居留身分並為中國公民，且法案生效以來一段時間皆身處美國的人士，將符合申請「臨時保護身分」（temporary protected status）。取得該身分的人士將能合法留在美國，並得以取得工作許可。

此外，法案將有助特定港人加速難民身分申請，包含曾因參與和平抗議被逮捕、起訴、拘留或判罪的港人；曾在支持香港抗爭公民社會組織中擔當「重要角色」之人士，例如組織管理人員、急救人員、媒體記者與協助遭捕抗議者的法律人員等；以及他們的父母與子女。

法案指出，「港區國安法」致使特定港人面臨迫害威脅，美國政策透過提供「避風港」來支持他們。美方應鼓勵理念相近國家，提供害怕遭迫害而逃離香港的港人類似庇護措施。

馬里諾夫斯基在委員會中表示，他們要傳達給北京的訊息非常簡單。他說：「若你持續壓迫香港人民，你只會流失這個特殊地方（香港）的財富、人才及能源給美國，而你的損失對美國來說將會是一大收穫。」

根據美國立法程序，法案接下來還須相繼在眾議院、參議院全院通過，才能遞交給總統簽署後生效。

眾議院外委會今天也通過共和黨籍眾議員游賀（Ted Yoho）去年11月提出支持西藏自治的決議案。決議案支持西藏精神領袖達賴喇嘛與中共透過沒有前提的協商，為藏人取得真正自治。（編輯：徐崇哲）1091002

(中央社)