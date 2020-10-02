為了吸引更多資金不大的投資人也可以進場，股票分割是常見的方式之一。而股票分割並不會影響股東們的權益，事實上，當股價變低、股數變多時，不但有助於股票的流動性、安全性及收益性，最重要的是，股票分割後就可以用更少的錢來進行投資，例如蘋果和特斯拉，根本小資族一大福音。

G理小姐&山姆先生在IG「ms.g__mr.s」上，以「股票分割是什麼? 對股東們有影響嗎」為題發文，並以蘋果和特斯拉舉例，這兩支股票8月都曾分拆股票，而股票分割的目的就是為了增加在外的流通數，讓每股價格更便宜，降低投資人購買的門檻。

以蘋果為例，該公司已經分割了5次，當股票從1股分割成4股時，分割後的股價就會變成現有的1/4，而持有股數則為原有的4倍，假設分割前是440美元，分割後會變成110美元，讓大家都可以以比較輕鬆的價格購入蘋果股票，同時也可以增加該公司資金的流動。這樣一來，對股票的流動性、安全性和收益都有正面的幫助。

而從蘋果歷年分割的數據可以發現，自1987年至今，最初的1股已經增為224股，如果它從未分拆，現在的股價就會高達2.8萬美元（約新台幣81萬元）天價，根本不是一般人負擔得起的價格。

特斯拉在8月底進行股票分割，將1股分割為5股，原本1股需要2213餘美元（約新台幣6.4萬元），分割後只要443多美元（約新台幣1.3萬元）就可入手，大大增加小資族的入手意願，因此當時就吸引了許多資金不大的投資人進場。

至於股票分割後的影響，原本就有投資的股東們不會受到任何影響，簡單來說，投資人可以用更少的錢就可以投資到蘋果、特斯拉，股票分割根本「小資福音」！最後，G理小姐&山姆先生也提醒大家，在投資前，大家還是要做足功課再進場。

(中時新聞網)