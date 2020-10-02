大陸每年在北京天安門廣場慶祝「十一國慶」時豎立國父孫中山先生畫像的做法在大陸引來不少爭議，許多對大陸不了解的台灣人更是感到詑異。很多大陸民眾更質疑「為什麼擺放孫中山像？中華人民共和國締造者不是毛澤東嗎？」雖然中國共產黨有心要把中共塑造成孫中山革命事業的繼承人，但顯然阻力不小，此舉必然是一項艱困的政治工程。

據大陸官方公佈的資料指出，從1950年代開始，北京每年會在「五一勞動節」與「十一國慶」在天安門廣場人民英雄紀念碑前豎起高6.5公尺、寬5.2公尺的孫中山畫像。至於近70來是否每年都這麼做？頗令人懷疑。但由於缺乏明確的記錄，很難讓人相信在政治運動頻繁的50、60年代與文化大革命10年期間，當時政治氣氛會把孫中山畫像豎立在天安門廣場上。

「五一」與「十一」在廣場上的巨型畫像人物還曾包括馬克思、恩格斯、列寧與史達林，1980年中共中央決定，天安門廣場只保留天安門城樓毛澤東畫像，只有必要的時候才懸掛馬、恩、列、史等人的畫像。但上世紀90年代的勞動節與十一國慶時，人民英雄紀念碑還曾見過馬克思與孫中山的大型畫像同時出現。此外，在2005年勞動節前，孫中山的畫像曾提前到4月28日在廣場上豎起，據說是為歡迎當時國民黨主席連戰率領的中國國民黨代表團訪問北京。

天安門廣場上外國遊客喜歡與孫中山畫像合照，因為在北京看到孫中山畫像感覺很新奇。（圖／中新社）

中共中央從毛澤東時期就已推崇孫中山先生，雖然其官方不直接承認孫中山的「國父」稱號，但不禁止官員或民間如此使用，其用意是認同孫中山推翻帝制、建立民主共和國的理念。中共尤其強調孫中山的「聯俄容共」政策，因為它證明共產黨的理念符合孫中山先生的理想，毛澤東也因此推崇孫中山先生為「革命先行者」。

也因為要以孫中山理念繼承人自居，中共70年來多次召開紀念孫中山誕辰大會，由中央領導人發表講話，讚揚孫中山先生對中華民族的貢獻與成就。從孫中山誕辰90周年起，每隔10年舉辦一次紀念大會，分別由毛澤東、周恩來、彭真、江澤民、胡錦濤、習近平等中共領導人發表講話。期間只有110周年未舉行，因為110周年是1976年，毛澤東於當年9月9日去世，華國鋒雖接任黨主席，但地位未穩，10月華國鋒逮捕了四人幫，鄧小平與陳雲等被壓制的重要人物正籌謀復出，處於政治動盪時期，因而未能舉行紀念孫中山誕辰大會（誕辰日為11月12日）。

歷來中共官方確實一直對孫中山表達推崇，認為是中國歷史上偉大人物，在1997年中共十五大報告中甚至稱他為一世紀以來中國3位偉大人物之首，在孫中山之後的另2人是毛澤東與鄧小平。最近的一次紀念孫中山誕辰150周年時，規模甚至比紀念毛澤東誕辰120周年更大，還因此引起一些左派文人與媒體的批評。

對中共來說，孫中山先生這麼重要，又是開拓民主理念的革命先行者，但顯然大陸民眾不只他所知非常有限，連中共對孫中山的立場亦不十分明瞭，甚至有些天安門的遊客根本不知廣場上這張畫像畫的是誰。

2009年北京天安門閱兵時，遊行隊伍首先出現的是孫中山畫像，就有網民議論「第一個鏡頭給的居然是國父，比毛老爺子還先」；還有人發表文章《國慶日不懷念毛主席卻紀念孫中山，認的哪個國父？》此文後來遭到刪除，左派網站還有人批評國慶豎立孫中山畫像是「不倫不類」。2014年有人在網上直陳「人民日報居然在國慶專文中大談孫中山，隻字不提毛主席。不知道當時的黨報主編是共產黨員還是國民黨員？」、「是誰使人民翻身得解放的？是毛主席和共產黨。毛澤東才是新中國的『國父』，而不是孫中山。」

以此觀之，若要真的以孫中山理念繼承者自居，國民教育的政治思想課程還得大幅調整，否則不只海外華人懷疑中國共產黨對孫中山三民主義理念的態度，大陸民眾也難以改變數十年根深柢固的觀念，要接收孫中山政治遺產，必然是一項艱困的政治工程。

(中時新聞網)