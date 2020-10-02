大陸近年出現不少中小學課輔的網路課程，取代過往學生下課後到補習班報到的傳統模式。大陸網路科技公司「網易」旗下的子企業「網易有道」更喊出「年薪8百萬（新台幣，下同）起跳」來徵求中小學網課老師，究竟是什麼樣的市場，可以創造如此豐厚的收入？

事實上，有業內人士指出，市面上徵網課老師廣告喊出的天價薪資，並不完全虛假，不過網課從業者彼此的收入落差非常巨大也是事實。該業內人士透露，外界普遍認為中小學老師授課內容較為普遍，不容易高薪；但網課的形式可以將學生數大幅擴張，多的一班甚至能上萬人，而這些高薪職位正是針對這類班級來授課。

相較之下，小班授課的老師收入則遠不如800萬這個數字。一名專授一對一課程的老師張雪表示，他所在機構採取底薪績效制，一個月薪資還不到2萬8000元，卻得上超過80小時的課程，還要背負公司的績效壓力。

張雪指出，決定老師的基本工資水平的，是老師的「等級」；大學畢業的老師每月基本工資只有1萬3千元、碩士生1萬5千元；再加上基礎課鐘點費約190元，就是老師的總月薪。因此想要賺更多的錢，就只能「搶課上」，不少機構甚至有專門用來搶課的微信群組。

這種將網紅與補習班老師界線模糊化的產業，造就了龐大市場；不過與網紅不同的是，這是個相當強調履歷的行業。以「網易有道」為例，他們開出50萬的年薪來徵才，條件卻也相當嚴格，必須畢業於清華、北大、復旦等頂尖大學，或者「2020年QS世界大學排名」前50的國際學校。

但上述的條件僅僅是入行門檻，要提升老師「等級」，還得教授足夠多的學生。一名教授大班制課程的老師表示，線上課程不比實體課程，無法收取太過高額的學費，因此若想賺錢，只能盡量擴大學生數量，這時「引流」能力就相當重要。

這裡所說的「引流」，指的是將課程進行包裝行銷。網易有道的物理老師楊佳文表示，自己除了平日課程，還有周末的「公開課」要上。而所謂公開課，就如同一般網紅直播一樣，公開播出讓學生「試聽」，進而報名。

楊佳文表示，公開課是新入行的老師展現「引流」能力的機會，課程公司會根據老師公開課的觀看量給予獎勵，而人流量高也會吸引更多人購買課程。他透露，一個中等級別的老師，引流加上購課的年收入可達近130萬元，不過這卻是用超時的工作所換得的。

也因此，高薪的徵才廣告給外界對於網課老師有「輕鬆賺大錢」的刻板印象。楊佳文無奈的表示，網課老師時間並不自由，還得用「表演」的方式來吸引目光，否則無法吸引學生注意。

智聯招聘日前發布的2020年春季直播產業人才報告指出，疫情下教育培訓領域直播行業的競爭熱度最高，平均招聘薪資為每月4萬8623元，與浮誇的招聘廣告相去甚遠。殘酷的是，要入行成為網課老師的人，大多被要求得有名校學歷；在每年大陸大學畢業生中，只有不到3%的人符合資格，後續還要接受學生、家長的檢驗，在市場中做出口碑後才能達到穩定且基本的收入。

網課老師其實並不如外界認為的「賺大錢」，反而是高工時、高門檻，收入卻只稱得上一般；真正高薪的老師其實鳳毛麟角，集中在金字塔頂部。

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(中時新聞網)