10月1日是大陸建政紀念日，往年大多會舉辦國宴。陸媒《今日讀報》特地撰文介紹指出，陸國宴不僅是大陸最頂級的飯局，而且是一種獨特的文化展示，許多重要的歷史事件均在一次次的國宴中蜿蜒展開，可以說，它是集中國家飲食文化特色和禮儀文化特色於一體的國典形式之一。

國宴的菜，彙集了全國各地的地方菜系，主要以淮揚菜為主，經幾代廚師的潛心整理、改良、提煉而成，如川菜，少了麻、辣、油膩，淮揚菜減少了糖的應用，以清淡、軟爛為主，較溫和的口味輔之，能夠滿足國內外大多來賓的要求。

最近幾年，有關大陸國宴有「堂菜」和「台菜」的說法。「堂菜」的「堂」是取自人民大會堂的堂，本是人民大會堂主廚隨口一說的名稱，後來於1984年出版的《人民大會堂國宴菜譜集錦》首次為「堂菜」正名，堂菜也由此成為大陸八大菜系之外的新品種。

「台菜」則是指釣魚台國賓館廚師為宴請國賓烹調的菜，釣魚台國賓館的菜系博採大陸國內八大菜系之長，也廣納世界各國菜餚精華。上至宮廷餚饌譜錄，下採民間風味小吃，外及各國元首口味、習俗，構成了釣魚台國賓館菜餚的特色風味：清鮮淡雅、淳和雋永。

且台菜還講究配備器皿，目前的大陸國宴食具中絕大多數是瓷器，高規格的釉中彩瓷器是中南海、人民大會堂，以及釣魚台國賓館專用瓷器。例如2016年G20杭州峰會中所使用的「西湖盛宴」食具，體現出西湖元素、杭州特色、江南韻味、中國氣派、世界大同的國宴布置基調。整席食具以西湖山水為核心設計元素，在器型設計上以西湖十景為原型，花面設計上以浙派水墨山水技法表現雷峰塔、保俶塔、蘇堤等西湖景致，並適當以金邊銀線作為點綴。

大陸於2016舉G20峰會，為出席的各國領導人和嘉賓提供的「西湖盛宴」國宴餐具引人關注。（圖／中新社資料照片）

2014年大陸舉APEC峰會歡迎宴使用的餐具富麗堂皇。（圖／中新社資料照片）

一場國宴從籌備到落幕像是打一場「大戰」，精確到秒的「戰鬥」。宴會場所的選定與布置、菜單的制定、菜餚的烹飪、端盤上桌等，每一步都必須小心翼翼，不能有一點差錯！

國宴的服務人員也都經過精心挑選，要求非常嚴格。對於國際禮儀、外語能力都有相應規範和要求，服務員能用流利的外語介紹所有菜品。擺台、布置食具、服務流程等，每一個動作都有嚴格的標準，不能有絲毫誤差。就算只是添一杯水，倒一杯茶，服務人員事先也要演練上萬遍。此外，服務人員不能佩戴任何飾品、手錶及攜帶手機，對妝容、髮型、服飾，均要符合統一要求。

國宴的服務人員妝容講究，不可戴首飾。（圖／取自今日讀報網）

自1960年代至今，大陸國宴經過縮小規模、菜餚和禮儀一系列的「瘦身」變革，逐漸走向一種簡約卻彰顯內涵的獨特風格。國宴吃的是一種文化，一種中華文化的氣象與風度。

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(中時新聞網)