美國總統大選首場電視辯論成了失控鬧劇。距離下一場辯論 (10月15 日) 還有兩週的時間，為避免接下來的辯論會再次淪為笑話，主辦單位「總統辯論委員會」（CPD）表示，要調整剩下兩場辯論的規則，包括關麥克風、砍違規者的發言時間等措施，都被列入考慮。川普今天推文回應，我不同意！

川普今天推文，反對更改辯論規則。

川普今天連發兩則推特回應辯論相關議題。川普首先透過推特表示，「基於民意調查的結果，首場辯論會我大獲全勝」。另一則推文則針對主辦單位考慮調整規則，包括關麥、砍違規者發言時間回應，川普推文：「我上回輕易贏得勝利，為何我還要同意辯論委員會更改規則？」。

針對搶麥一事，拜登在辯論後造勢場合表示，希望主辦單位在接下來辯論時，把沒在發言的候選人麥克風關掉。社群媒體亦湧現關麥以杜絕亂象的聲浪，但就電視製作角度而言，關麥克風的做法可能也無法阻止川普對拜登大吼。

(中時新聞網)