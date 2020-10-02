小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（2日）新聞重點。

【1】APEC峰會 張忠謀可望4度上陣

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於11月30日至12月4日登場，但受新冠肺炎疫情影響，今年會議主辦國馬來西亞將首度以視訊方式舉辦，我方雖不放棄爭取蔡英文總統出席視訊，但據了解，台積電創辦人張忠謀很可能生涯第4度出任APEC領袖代表。

【2】東京證交所大當機 全天暫停交易

就在台灣、大陸、香港、南韓等亞洲國家股市因中秋節休市之際，日本東京證券交易所1日上午因電腦系統發生大當機，導致10年來最大系統故障，全天所有股票交易陷入停擺。這是東京證交所自1999年5月將所有交易全面系統化以來，首次發生全天停止交易的情況。至於系統異常的原因為硬體出包所造成，並非遭駭客攻擊。

【3】主辦單位擬改規則 再吵就切麥

美國總統大選首場電視辯論成了失控的鬧劇，主辦單位「總統辯論委員會」（CPD）事後表示要調整剩下2場辯論的規則，包括切麥克風、砍違規者的發言時間等，都被列入考慮。

【4】血淋淋的圈套 保育團體疾呼管制

為防止山豬、猴群等動物危害果園，許多果農會在園區周邊設置山豬吊、捕獸夾等陷阱，動物誤觸或踩到瞬間就遭套住，愈掙扎愈是傷痕累累，殘忍做法再度引發議論。台灣黑熊保育協會痛心呼籲，政府應細緻管理套索陷阱使用，包括實名制等規範，減少誤傷憾事發生。

【5】難捨永福樓 老董借酒澆愁病逝

原本位於台北市忠孝東路四段的老字號餐廳「永福樓」，去年2月24日因不堪高租金吹熄燈號，當時引發許多饕客直喊不捨，期待餐廳另起爐灶的聲音不斷，餐廳一度也有尋覓新址的消息，不過近日卻傳出永福樓董事長任意誠，因鬱鬱寡歡借酒澆愁，不幸在日前因器官衰竭病逝，享壽72歲，9月23日已舉辦告別式，一代東區餐飲巨人就此與世長辭。

(中時新聞網)