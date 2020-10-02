近來共軍軍機不斷滋擾，「海峽中線」也蔚為話題。中央氣象局長鄭明典臉書分享一雲圖，正巧在兩岸之間出現一條「海峽中線」，他笑問：「嫦娥畫的？」時事梗引起網友討論、分享，覺得局長很幽默。

中秋節（10月1日）當天，鄭明典擷取衛星雲圖，位在台灣海峽上方剛好有一條長長的積雲，出現在雲圖上，由東北延伸至西南方，「很像用粉筆畫出來的分隔線」。鄭明典說，時值入秋，冷空氣從大陸吹向近海，在海峽上空與暖空氣結合，形成輕薄小積雲。

「有誰在畫海峽中線嗎？很清楚的一條線，不知是不是嫦娥小姐畫的？」鄭明典搭時事PO文引起網友熱議，推局長「有看新聞」，還打趣說，如果雲飄過去大陸，我海峽中線就更寬了。

每年秋、冬之際，當北方冷空氣開始往南方跑，乾冷空氣一旦經過濕暖的海洋上方，便會產生積雲。氣象局表示，此現象顯示台灣這幾天較乾，輻射冷卻效應將特別明顯，早晚偏涼，民眾須留意日夜溫差。

中秋連假期間，整體天氣相當穩定、各地無明顯降雨，看到月亮的機會非常大。

(中時新聞網)