歐陽娜娜近來受邀登上央視國慶晚會獻唱，引發台灣網友抨擊，天后張韶涵也同樣登台獻唱，但批評聲浪似乎小了許多，甚至有人幫她緩頰：「她在台灣被黑慘，沒人有資格這樣嘴她」，而她也在節目播出前於微博發聲，引起網友關注。

張韶涵受邀到央視《中國夢祖國頌2020國慶特別節目》獻唱，她以一襲寶藍色禮服現身，並演唱抗疫歌曲《守護》，卻引起部分台灣網友反彈，而她也在微博發聲：「總有一些人，在平凡的工作崗位上做著不平凡的事，在大家最需要的時候，挺身而出，平凡而偉大！向每一位致敬，美好生活的守護者」，更在受訪時強調：「因為疫情關係，讓我感覺我們唱這首歌的時候，是濃濃的愛與正能量想傳遞給大家」，心情絲毫不受影響，也讓大陸網友頻頻叫好。

張韶涵微博全文。（圖／張韶涵微博）

張韶涵進演藝圈以偶像劇《MVP情人》、《海豚灣戀人》嶄露頭角，更靠著《遺失的美好》、《隱形的翅膀》、《歐若拉》等經典歌曲走紅，還入圍過金曲獎及金鐘視后等獎項，後來接連爆出棄養家人，和范瑋琪爭一姐地位等醜聞，導致聲勢下跌重創演藝事業，直到2年前接下《歌手2018》才再度翻紅。

對此網友強調當年台灣媒體把張韶涵黑成這樣，才使她「成也台灣敗也台灣」，因此轉往大陸發展「沒人有資格這樣嘴她」，更直言：「這一切都是台灣欠她的」、「叫人家滾出台灣，走了又開罵，真的有事的是網友吧」。

(中時新聞網)