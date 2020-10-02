乳癌是女性健康的重要議題，根據國民健康署癌症登記資料顯示，女性終其一生每12人就有1人可能罹患乳癌，106年約有1.3萬名女性罹患乳癌，是女性癌症發生率第1位；108年死因統計有2,633人死於乳癌，每天約有7人因乳癌失去生命，是女性癌症死因排名第3位。

乳房X光攝影檢查最有效篩檢工具 早期5年存活率超過9成

乳癌並非不治之症。國民健康署指出，乳房X光攝影檢查是目前國際實證研究最有效的乳癌篩檢工具，定期做乳房X光攝影檢查可達到早期發現、降低死亡率的目的。透過乳房X光攝影檢查發現的乳癌，有超過6成是早期個案（0+1期）；早期乳癌的5年存活率超過9成，延遲治療導致晚期乳癌的五年存活率則僅約3成。

乳癌有9大危險因子 有乳癌家族史可提前接受乳房攝影檢查

除了可以到醫療機構接受檢查，亦可利用衛生局所提供的社區癌症篩檢服務。乳癌的危險因子包含初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳、具有乳癌家族史者、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等；所以國民健康署除補助45歲以上至未滿70歲婦女外，40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）婦女，也具有每2年1次乳房X光攝影檢查服務。

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(中時新聞網)