國民黨立委蔣萬安（右）、兒子蔣得立（左）。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

昨日（１）是中秋節，立委蔣萬安特別與兒子蔣得立「合體」，拍攝中秋節慶祝影片。蔣萬安特別以「柚子」為題，向大家介紹中秋節吃柚子的典故，父子二人還互相把柚子皮做成的「柚子帽」戴在對方頭上，逗趣十足。被問到為何中秋節要吃柚子？蔣得立馬上回「挖毋知」（台語）3字，讓蔣萬安立刻轉換成「台語聲道」回：「哩毋知喔？」網友大讚，蔣得立遺傳父親的帥臉與氣質又兼容本土色彩，恐怕是民進黨未來最可怕的對手。

蔣萬安晚間在臉書發表影片，寫道：「大家知道為什麼中秋節要吃柚子嗎？答案就在影片中！邀大家一起動手做柚子帽，和家人好友一起戴上同樂吧！」影片中，蔣萬安對蔣得立說：「今天是中秋節，爸爸幫你準備了一個很棒的帽子喔！登登！我幫你戴上！」蔣得立卻吐槽：「這很醜耶！」

蔣萬安邊把柚子帽戴兒子頭上，邊問道：「你知道中秋節為什麼要戴這個嗎？你知道這是什麼嗎？」蔣得立看看鏡頭，突然自誇：「我覺得戴這個很帥啊！」還對自己比出「帥氣姿勢」。蔣萬安問蔣得立：「你知道這是什麼皮嗎？」蔣得立看了一會兒回道：「香蕉……」蔣萬安忍不住笑場：「錯！這是柚子！中秋節要吃柚！」

當蔣萬安問兒子「中秋節為什麼要吃柚子？你說！」蔣得立馬上回：「挖毋知！」讓蔣萬安也馬上用台語回「哩毋知喔？」隨即解釋：「因為柚子表示一家團圓在一起的意思，那當然更重要的『柚子』，音很像保佑的『佑』，就是保佑家人平安健康。」

影片一出，迴響熱烈，獲得超過7200個讚、近300則留言與超過100次分享。網友紛紛留言：「繼承爸爸長相與氣質，又帥又會講台語，民進黨未來最可怕對手出現了」、「父子都蠻帥的，只不過兒子好像很無奈」、「中秋節快樂！讓兒子常一起入鏡，畫面很好看」、「小帥哥！好強的基因！萬安加油！」「父子長得很像，都是帥哥！蔣家的好血統！」「小帥哥，跟委員真的一個模子印出來的喔！讚喔！」「兒子感覺無奈效果奇佳啊」、「這孩子以後不得了」。

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(中時新聞網)