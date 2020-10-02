影星歐陽娜娜和張韶涵日前受邀登上央視國慶晚會，引來許多批評，對此，有網友在網路上翻出張韶涵過往如何被台灣媒體「黑」的歷史，直言，台灣有資格罵張韶涵嗎？當初台灣媒體和網路是如何霸凌張韶涵？甚至在ptt還有人叫張滾出台灣，好了，當年被叫滾出台灣，人家現在真的滾出去了，然後發展那麼好，結果現在又要罵張不知感恩嗎？

一網友在《Dcard》發文就先表示，如果有人不喜歡張韶涵或是對張在大陸發展有意見就跳過不看。該網友接著表示，張韶涵在大陸發展到今天這個地位，好多人罵「舔共」。但是如果有關注台灣娛樂圈的，應該記得當年還是以紙本報紙跟水果週刊的年代，那時候四大報連續一個星期頭版是張韶涵不孝、吸毒、同性戀等字眼，之後水果週刊以吸毒、下降頭等字眼當週刊封面。

網友發言。（摘自《Dcard》）

該網友回憶，那時候網路上一片倒的罵張韶涵，甚至在ptt還有人叫張滾出台灣，然後後續零零散散的新聞都是負面的且都沒有求證的報導，後來雪球越滾越大，經紀公司不保護張，張韶涵自己被逼著驗尿證明自己沒有吸毒。結果，在張驗尿自清後，網路上的人繼續罵，怎麼可能沒吸毒、怎麼不驗頭髮、棄養就是不對、應該被下降頭了吧.......最後網路開始有與論，台灣怎麼還收留這種人在演藝圈呀，不應該待在台灣演藝圈之類的。

該網友感嘆，其實蠻納悶的，一堆真的吸毒的、酒駕的、掏空公司的，都可以在演藝圈了，張韶涵這種被污衊的就不行？該網友更無奈表示，中間還有昔日同門師姐怎麼落井下石大家也都知道了。

該網友更直言，張韶涵復出那年是選擇在台灣復出的，其實那時張韶涵也有收到很多大陸節目的邀約，但張拒絕，可是台灣媒體是怎麼對待張韶涵？「那時候的媒體對他的報導都是『張韶涵買榜刷流量』沒有一點好的消息」。

該網友表示，後來張在大陸靠著「歌手」節目，用自己的實力翻紅，那時候台灣媒體是去把張韶涵的家人找出來採訪，當然又是下標張韶涵不孝等標題，但對比其他上「歌手」節目的台灣藝人，台灣媒體都是報導歌聲動聽啦，或是好評，相比張韶涵，就看得出差別。

該網友更表示，2018年張韶涵在台灣開演唱會，連續兩場秒殺，媒體也完全沒有好口氣，下標「走音、北京腔、跑調」等字眼，只要有關於張的，都是不好報導，甚至在演唱會上張韶涵自己提及，「在台灣有很多『擋了她的路的朋友』有這些擋路的朋友她要怎麼在台灣發展」？張也想在台灣好好的，但就是被逼出去的。

該網友直言，張韶涵在大陸發展，沒有說過任何一句台灣的不好，也沒回踩台灣一腳。該網友譏諷，好了，當年被叫滾出台灣，人家現在真的滾出去了，然後發展那麼好，現在又要罵張不知感恩之類的，「欸～做人真的沒那麼大愛，還要感謝傷害你的地方欸」。

底下網友也表示，「台灣先背叛她的，反而是大陸讓她再度紅起來了，要是我，我也會把重心放在大陸，因為台灣自己人就不支持她」、「唯一一個想去大陸發展還並不討厭的人，覺得台灣某部分對她太壞了」、「過了這麼久我還是想不明白為何當初她要被這樣對待，明明就是個很有實力的女藝人，為什麼被抹黑成這樣都沒有人站出來為她說話」、「說張韶涵舔共真的有點過分了！不想想之前台灣怎麼對他的，現在人家紅了再來靠腰，不懂」！

(中時新聞網)