富邦悍將今（2）日起在新莊主場與中信兄弟3連戰，首日雙方都推出洋投先發，富邦的羅力對上中信的德保拉，是一場精采的強投對決。
德保拉戰績13勝8敗、自責分率3.51，與富邦索沙都是13勝，今天有機會搶回勝投王寶座。本季德保拉對富邦先發8場，戰績4勝3敗、自責分率3.75，被打擊率2成46；曾遭富邦打線轟出10支全壘打，其中高國輝包辦4發，是要特別提防的對象。
德保拉近況還不錯，最近一次出賽是9月24日對富邦，先發7局用球數117球，挨5支安打、失3分皆自責分，但優質投球內容未獲打線支援而吞敗。
羅力戰績6勝8敗、自責分率4.25，今年對戰中信兄弟稍顯吃力，先發4場戰績0勝3敗、自責分率7.13，每局被上壘率1.58也不理想。被打擊率2成96，包括對右打者2成97，左打者被打擊率2成95，接近3成。
羅力前次對戰中信兄弟是在8月28日，先發6局、失5分，皆為自責分，接下來連兩戰分別對樂天桃猿、統一獅，他都僅投3.2局，其中一戰遭強襲球擊中傷退。所幸經過休息調整後逐漸回穩，9月對獅隊兩場先發皆投滿7局以上，並繳出優質內容拿下勝投，今日對戰黃衫軍能否延續壓制力，寫下本季個人首度3連勝值得期待。
(中時 )
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