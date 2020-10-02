Welcome to the city of Brotherly Love Coach @DocRivers !!!! Excited for the future and what we’re building here #PhillyForever — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) October 1, 2020

這下子前火箭總教練丹托尼真的哭哭了！根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基2日搶先爆料，才剛快艇無預警開除的瑞弗斯，已跟七六人達成5年總教練合約協議，接下來將帶領恩比德、班西蒙斯等球星繼續衝擊季後賽，甚至挑戰奪冠希望。

原本丹托尼是接任七六人總教練的最有力人選，沒想到快艇突然在9月29日宣布開除瑞弗斯，七六人總管布蘭德隨即電話聯繫瑞弗斯，討論他加盟七六人的可能性，瑞弗斯也在1日飛到費城跟七六人高層見面，雙方隨即談好加盟協議。

聽到瑞弗斯成為七六人新主帥的消息，恩比德也發推表達歡迎之意，「歡迎瑞弗斯來到這座充滿兄弟情的城市，對於未來充滿興奮，且很期望我們能在這裡建立什麼！」瑞弗斯也跟七六人前鋒托必亞斯哈里斯交情不錯，兩人先前曾合作過。

沃神也爆料，先前遭到鵜鶘開除的金崔，很有可能加入瑞弗斯在七六人的教練團隊，至於目前最搶手的教練人選，則是快艇助教泰隆盧，因為不僅快艇有意讓他成為新任總教練，鵜鶘也在考慮招攬他，畢竟他跟鵜鶘副總裁大衛葛瑞芬交情不錯。

(中時 )