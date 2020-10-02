台南百年老廟西港慶安宮年度盛事「九皇禮斗祈安植福大法會」，10月17日起將一連舉辦9天。今年庚子年天災、人禍頻起，登記拜斗人數大增，廟方今年準備斗器也增為1100組。

西港慶安宮九皇禮斗大法會已有47年歷史，每年農曆9月1日至9日遵循古禮舉行。廟方會準備裝有傘、白米、鏡子、尺、秤、燈、籤、剪刀、劍和斗等10樣神器，參加拜斗者個人可寫上全家人生辰八字置放在斗桶內，置放在內殿千歲爺神案前，由大法師連續禮懺9天，古例說可保住自己和全家人元辰。

身兼西港慶安宮總幹事的市議員方一峰表示，去年起天災人禍不斷，參加拜斗人數也大增，法會不但祈求國泰民安、風調雨順，拜斗民眾也增強元辰、增福添壽。

此外，法會結餘款將作為廟方急難救助金，每年約有50萬，拜斗的米民眾若要領回，廟方則會加贈麵線，若不領回，米則發放給弱勢團體，每年也有600斤左右。

廟方表示，今年拜斗開放1100個名額，目前已有500多人登記，每斗登記費2000元，即日起到10月16日截止，有興趣民眾請把握時間，以免向隅。

(中時 )