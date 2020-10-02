國內一家女裝服飾公司的楊姓女員工，利用職務之便，16個月暗槓公司1948萬元，進到自己與父母口袋，這些錢拿去買了42件國際知名商品，包括香奈兒、LV、Dior、愛馬仕等，貴婦愛用的名牌包與精品，後來公司抓包提告，楊女案發後被依詐欺、洗錢罪起訴。

起訴書指出，現年30多歲的楊女，在公司負責處理客戶退換貨與退款職務，自2016年7月起，趁建立客戶退款的Excel資料時，偷偷增加帳戶，再告知公司會計將退款匯入其指定的帳戶，16個月共A了公司1948萬7621元。

據「東森新聞雲」報導，楊女的公司負責人，2017年11月發現帳戶異常質問楊女，楊女無法辯解乖乖認罪，公司對她提告。由於楊女把坑來的錢匯入自己與父男的帳戶，連同父母也被當共犯查辦，後因雙親不知情不起訴。

楊女的父母表示，女兒的孩子才3歲，平時都是他們兩老照顧，某日收到戶頭多了20來萬，以為是女兒的孝親與撫育費。

檢方調查發現，楊女將侵占的上千萬元，拿去買了42件精品，包括香奈兒耳環、卡蒂兒手環等等，還有Louis Vuitton、Dior、Gucci、等知名品牌的裝飾品。檢方2019年1月8日將這些商品拍賣，其中9件以194萬元賣出，其餘33件則保存在倉庫。

新北地檢署偵查後，日前將楊女依詐欺取財、洗錢等罪起訴，同時建請法院沒收犯罪所得1948萬元，以及尚未賣出的33件的精品。

(中時新聞網)