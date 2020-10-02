美國靈魂樂天王約翰傳奇（John Legend）與34歲克莉絲汀泰根育有一子一女，在今年再度喜迎第三胎的到來，而美國時間(30)日突在IG放了黑白照，是克莉絲汀泰根祈禱哀傷畫面，讓她心痛不止的原因是這第三胎不幸流產。

克莉絲汀泰根常在社群大曬與靈魂樂天王約翰傳奇一家四口幸福畫面，在今年也宣佈有了第三胎，但沒想到胎死腹中，整個懷孕過程幾乎到一半，結果懷孕中期卻還是持續流血一個月，但胎盤仍是不穩，如何的休養及臥床都無法恢復，於是只好做引產手術在社群寫心碎的心情。

克莉絲汀泰根在社群寫下「我們感到震驚，從未經歷過的那種痛苦。儘管輸血持續供給嬰兒營養仍是無法吸收；而這小傢伙我們取名叫傑克，他永遠是我們家中一份子。」

在 Instagram 查看這則貼文 chrissy teigen（@chrissyteigen）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 30 日 下午 8:58 張貼

克莉絲汀泰根與約翰傳奇抱著嬰兒痛苦畫面也震撼了粉絲，並感謝所有向我們發送積極能量及思想和祈禱的人。我們感受到所有愛，並真正感謝您；粉絲也在社群留下祝福「相信像傑克是天使，上帝有選擇地選擇照顧您」、「女人的堅強英勇被看見，在艱難的時刻家人的充滿愛和光」。

(中時新聞網)