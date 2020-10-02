陳姓少年無照騎車，後座載著黃姓少女，兩人中秋夜11時32分經過安南區公學路四段魚塭，疑似車速過快剎車不及，機車直接掉落魚塭，黃女攀在水車上呼救，陳男獲救時已溺斃。

17歲的陳男與同年的黃女為朋友，兩人1日趕赴中秋夜烤肉攤，陳男騎車載著黃女，經過安南區一處魚塭，不慎翻落塭內，黃女自行抓住魚塭內的水車，不斷呼喊救命。

台南市警3分局1名休假的施姓偵查佐正好經過現場，聽到黃女微弱的呼救聲，協助報案請警消人員到場。

黃女獲救上岸時，疑似驚嚇過度，回應問話過於模糊，不斷要求大家快救她的朋友，現場不少民眾得知有人半夜落掉魚塭，都前來關心。

警消人員經過1小時搜尋，才將陳男打撈上岸，急救已回天乏術，少女則打電話向家人懺悔，直呼再也不敢了。

這對少男少女原為住家附近鄰居，兩人烤肉後，騎車趕往朋友家續攤聊天，卻在中途發生意外，黃女稱陳男騎車過快所致，中秋團圓夜傳出悲劇，家人都悲慟不已。

(中時 )