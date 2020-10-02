過完中秋節，下周天氣將再度轉變，東北風增強，北部、東部乾轉濕，低溫跌破20度。氣象專家戴立綱提醒，今起3天天氣晴朗、日夜溫差大。各地氣溫：北部20至32度、中部21至34度、南部21至35度、東部19至33度。

秋節連假第二天，今晨平地最低溫出現在花蓮鯉魚潭，18.3度。昨晚一輪皎潔明月高掛，戶外烤肉搭配涼風徐徐；好天氣延續到今天，各地晴時多雲，清晨雖偏涼，白天日出後感覺溫暖，降雨機率也幾乎歸零。

中天新聞台氣象主播戴立綱指出，連假還有3天，今起天氣晴朗、日夜溫差大，民眾若前往山區旅遊要保暖。下周一（5日）上班上課，東北風再度增強，屆時北部低溫將掉到20度以下。

下周四（8日）是農曆24節氣中的「寒露」，《月令七十二候集解》紀載：「九月節，露氣寒冷，將凝結也」。寒露顧名思義，氣溫更低、露水更多，原先地面上的露水凝結成霜；寒露也代表深秋到來，氣候將由涼爽逐漸轉為寒冷。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》撰文，下周鋒面掠過、東北風南下，北台灣有雨降溫，花東也有局部雨；中南部影響小，山區午後有短暫陣雨或雷雨。

另外根據歐、美模式模擬，未來西北太平洋大氣環境有利熱帶擾動發展，尚待進一步觀察。

(中時新聞網)