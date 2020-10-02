Heat All-Star Bam Adebayo has been diagnosed with a neck strain after an MRI, team says. https://t.co/vhQ8VDJFTk — Shams Charania (@ShamsCharania) October 1, 2020

隨著熱火傷兵情況逐漸明朗，他們爭冠希望也越來越渺茫！《The Athletic》權威記者查拉尼亞2日報導，先前傳出左肩拉傷的熱火前鋒阿德巴約，確診是頸部扭傷，將跟左腳足底筋膜撕裂的卓拉吉奇，都被列在總冠軍賽G2出場存疑名單。

畢竟總冠軍賽G2將於3日上午9點開打，阿德巴約、卓拉吉奇想要恢復到可以出賽狀態難度很高，不過《美聯社》記者雷諾斯隨即報導，目前兩人都在努力接受治療，期望可以趕上G2宣告傷癒復出，畢竟兩人都是熱火倚賴的先發主力。

阿德巴約是在總冠軍賽G3第3節，不慎造成頸部扭傷提前退場治療，卓拉吉奇則在第2節不小心扭到左腳踝，下半場都沒辦法出賽，隨後確定左腳足底筋膜撕裂，一口氣少了兩大主力的熱火，也在G1下半場崩盤，一度落後湖人32分。

本季場均15.9分、10.2籃板及5.1助攻的阿德巴約，是熱火禁區唯一主力，先前東區冠軍賽G6也是靠他發揮，熱火才淘汰塞爾提克晉級，卓拉吉奇則在季後賽表現出色，除了提供穩定火力，更是後場指揮官，假如熱火G2少了兩人助陣，想贏湖人難上加難。

(中時 )