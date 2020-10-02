小鬼黃鴻升上個月16日在家中猝逝，享年36歲，好人緣的他讓演藝圈好友不捨追悼，而與他生前感情極好的妹婿SAM，更在中秋節前夕將小鬼肖像刺在身上，讓無數網友直呼好感動。

小鬼妹婿日前在IG曬出一組刺青照，只見他將小鬼生前帥氣模樣刺在身上，並標註了小鬼的IG帳號，接著更寫下「Forever」，藉此永遠懷念他的模樣以及緬懷其精神，而這篇PO文短短時間吸引上萬人按讚，並紛紛留言：「一家人感情真的很好，鬼哥永存在大家心中」、「一家人的感情真的很好，我們也很想很想他」、「鬼哥一直都在，一直沒有離開過」。

小鬼妹婿跟小鬼認識13年，兩人的好交情不在話下，之前小鬼猝逝後，他曾PO文表示：「他可能是我這輩子最好的老闆，朋友，哥哥，家人，我們一直相互扶持讓AES更好」，更允諾小鬼原本今年預計的所有計畫，都會一一執行完成，並且讓更多人知道AES，也會將他的精神延續下去，希望他在另一個世界不要擔心。

此外他強調會把家人照顧好，只是不知道怎麼告訴兒子舅舅已經逝世，光想到兒子會有多想他就忍不住落淚，最後仍擦乾眼淚表示：「葛格我們愛你，你不要那麼辛苦了，好好在天堂上開心地休息吧」。

(中時新聞網)