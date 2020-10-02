今年的美德醫搭上防疫股的順風車，從1元多的雞蛋水餃股，飆升至最高的78元，漲幅70倍，堪稱今年度最強股，也帶動起這一波TDR暴漲狂潮。

「現在買DR類股 ，就是無敵啦！」近期，DR類股一開盤就是全面亮燈漲停，成為各大理財網站上最熱門的討論議題。許多網友們直說：「今日買，明日賣，現賺10%，真是佛心來著啊。」投資人似乎完全不考慮其間風險到底有多大。

投資人如此大膽，主要是今年的美德醫搭上防疫股的順風車，從1元多的雞蛋水餃股，飆升至最高的78元，漲幅70倍，打敗「天國一輝」4檔飆股為首的生技股，堪稱今年度最強股。隨著美德醫的神奇表現，也帶動這一波TDR的暴漲狂潮。

散戶也瘋狂 1塊多漲至78元

只是，這股過度投機的歪風已引起主管機關的關注。9月25日，證交所一早就針對13檔TDR中的11檔，以「近期漲幅過大，溢價幅度偏高」為由，全部列為「注意交易資訊」對象。未來10個交易日，這11檔股票必須採取分盤交易，人工管制撮合，同時向投資人收取全部買進價金或賣出證券。雷霆手段一出，11檔DR類股直接摜殺至跌停板。然而，投機風就此結束了嗎？

「管他什麼TDR，會飆就好。」大展證券投顧總經理賴建承提醒，投資人在連商品都不清楚的狀況下就亂追亂買，是很危險的投資行為。

所謂TDR指得是台灣存託憑證，即在海外交易所有掛牌的公司，以台灣作為第2上市發行股票的一種方式。按理說，這些股票在台灣的股價，都應該和原市場股價具有連動關係。

溢價不合理 一個公司兩個懸殊價格

以台積電及其在美國發行的ADR為例，1股台積電ADR可以換5股台積電，以目前78美元左右ADR換算，溢價幅度為7.85%。別看到出現溢價幅度，就以為有套利空間，事實上經過轉換的手續成本，加上匯率的波動，長時間以來台積電ADR溢價幅度大約在5~10%左右，是相當合理的範圍。

但回過頭來看，這一波TDR飆漲風潮，完全不是因為海外原股飆漲所帶動，純粹是本土資金打籌碼戰，沒有理由的亂漲。截至9月22日，幾乎每一家TDR溢價幅度都超過1倍，最誇張的杜康溢價幅度更高達32倍；但在新加坡交易市場杜康股價只剩下0.065元新幣，而且幾乎沒有成交量。

對於當前TDR亂象，證交所提醒投資人，TDR與國外上市的原股間應具有連動關係，但近期TDR多存在溢價偏高情形，代表其交易價格過度偏離原股價格，一定要留心股價是否過度被高估。其實，關於TDR與原公司的折溢價格幅度，證交所的網站上都可以查詢得到。

(中時新聞網)