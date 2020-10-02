中秋無菸音樂會暨南投巧克力咖啡節1日在縣立體育場浪漫登場，由縣長林明溱擔任無菸生活代言人，邀請縣民共同營造清新無菸環境，並鼓勵民眾走出戶外，藉由運動休閒、藝文活動及健康飲食，遠離菸品、電子煙、新興菸品及二、三手菸等成癮物質危害，共同營造健康支持性環境，達到公共場所無菸害，健康百分百目標。

今年縣府衛生局持續辦理無菸音樂會，邀請長榮交響樂團於晚上7時搭配歌手殷正洋及方宥心盛大演出，並首次結合觀光處辦理南投巧克力咖啡節賞月活動，全場民眾席地而坐，聆聽悠揚的樂音中，在巧克力咖啡野餐席次中，和親朋好友齊賞月、品糕點、巧克力及賞咖啡，享受健康無菸又富質感浪漫之中秋夜晚。

當晚野餐座席，除了可以品嘗到南投在地精緻巧克力和咖啡外，還有南投在地糕點如白雪酥、狀元糕、蔥軋餅等搭配，相當豐富，民眾一邊品嚐美食聽交響樂，一邊賞樂，氣氛幸福歡樂。

林明溱說，無菸生活是大家共同追求的健康目標，縣府為鼓勵縣民共同營造無菸環境，以藝文與休閒，4年來邀請國內外知名的長榮交響樂團來參與無菸音樂會，受到民眾熱烈歡迎，今年更把檔期安排在中秋節，來南投和民眾一起響應無菸環境，共度中秋。

(中時 )