澳洲去年11月發生一起引發眾怒的暴力事件！一名44歲男子在咖啡廳失控吶喊「妳們穆斯林毀了我媽」，接著對一名無辜的孕婦揮拳猛踹，攻擊畫面曝光後，引發網友眾怒，該惡漢本月1日被法院判處3年有期徒刑。

據《news.com.au》報導，攻擊孕婦的澳洲44歲男子羅吉納（Stipe Lozina），去年11月間走進一間咖啡廳，當時一名32歲孕婦伊拉斯瑪（Rana Elasmar），正在店內與朋友聊天，羅吉納靠近桌邊向伊拉斯瑪一行人乞討，遭拒絕後，竟失控抓狂怒吼：「妳們穆斯林毀了我媽」，然後衝上前對懷孕38周的伊拉斯瑪拳打腳踢，儘管伊位斯瑪被打趴在地上，羅吉納仍上前狠踹好幾下，直到一旁民眾上前制伏，才阻止他的暴力行徑。

所幸該名孕婦僅受輕傷，寶寶也平安出生，但事件曝光後，引起當地社會大眾憤怒。羅吉納被捕後在法官面前供稱「穆斯林性侵了我年邁的母親」，最後在1日被判刑3年徒刑。

法官克雷吉（Craigie）指出，羅吉納對「有穆斯林信仰的人有強迫症」，被診斷出有精神分裂症。

(中時新聞網)