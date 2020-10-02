日前台灣漁船在釣魚台附近海域被日本公務船追撞，加上開放含瘦肉精美豬進口，民進黨政府的因應方式都被外界質疑面對外國過於軟弱，對此前台北縣長周錫瑋直言，只要己方有理，面對外國政府時就應硬起來勇敢提出主張，並以2008年處理聯合號漁船遭日方撞沉一事最終獲日方同意道歉賠償的經驗做為證據。

周錫瑋今天接受《POP撞新聞》專訪時指出，2008年聯合號漁船去釣魚台附近海域捕魚時遭日本公務船撞沉，船員也被日方逮捕，當時身為台北縣長的他跑去台日交流協會抗議要求日方放人、道歉、賠償，並要求中央強硬以對，因為如果不夠強硬形同承認釣魚台是日本領土，之後漁民將無法獲得保障。他也揚言自己會到聯合國與巴黎等各大城市開記者會揭露日本用軍艦撞沉漁船的暴行，因為強硬與堅持的態度，終於讓日本道歉並賠償，由此事證明，如果自己有理，就要硬起來。

但周錫瑋指出，本次漁船遭撞事件民進黨政府已經投降，實質上同意釣魚台是日本的，用最軟姿態去處理，台灣會吃大虧，未來在釣魚台附近日本將可「正當」撞我方漁船。不僅如此，周錫瑋也質疑，全世界超過160個國家不准瘦肉精豬肉進口，甚至美國豬肉商也已選擇出口不含瘦肉精的肉到大陸，這方面都可以談，民進黨政府卻沒有膽量跟美國談直接妥協，但如果政府肯堅持，當然有機會擋下。

周錫瑋表示，他和美國朋友聊天時，對方說美國其實是看台灣的態度，美國看台灣也沒有強烈反對，就認為台灣接受了。跟外國人談判，一定要強烈表達自己的態度與立場，全世界的人都敢與美國人爭道理，只有台灣不敢，民進黨政府對外的態度就是賣台，出賣台灣人的領土與健康，尤其謝長廷不敢保護國家權益算甚麼駐日代表？民進黨政府看到日本就像哈巴狗搖尾巴，甚麼事情都妥協，政府應保護人民生命財產，否則要政府幹嘛？

(中時 )