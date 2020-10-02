馬英九眼部手術評價兩極，整形醫認為他的眼皮割太多，顯得不自然。（中天新聞提供）

前總統馬英九外表俊俏，有許多忠實馬粉，但日前因為眼瞼下垂，決定動刀，順便連眼袋也一起處理了，不過，動完手術引來兩極評價。整形業界不少人認為，馬英九眼皮割太多，有醫師則緩頰，這類手術成果好壞很主觀，每個人審美觀都不同。他動眼皮手術意外成了網路熱議話題。

馬英九近期露面總是戴著墨鏡，難得拿下來，才會發現他動了眼袋手術，手術前後比一比，就會發現有明顯差異，10年前當上總統後，他為國事勞心勞力，雙眼出現浮腫眼袋、淚溝也凹陷，雙眼皮不明顯，手術後的他眼袋消失，雙眼皮變清晰可見，但很多人看了覺得哪裡怪怪的。

中天新聞報導，馬英九是在今年7月動眼袋手術，據了解，是由軍系整型外科名醫執刀，同院醫師透露，幫名人開刀壓力大，甚至沒有人敢接手，馬英九應是透過好朋友推薦，才找到名醫願意執刀。

對於馬英九眼袋手術的成效，外界有兩極評價，他剛動完手術後，曾被捕捉到眼睛浮腫，容貌蒼老，甚至被名嘴消遣手術很失敗，不過9月他到屏東推廣美食活動時，已逐漸恢復往日神采，變得更年輕、有活力。

不過，從專科醫師角度來看，整型外科醫師廖宣凱卻認為，馬前總統的右眼眼袋拿得比較多，所以看起來有點凹陷，至於左眼的部份，因為眼袋沒有拿乾淨，以致眼袋是突出來的。

廖宣凱進一步解釋，眼袋和淚溝是要一起處理的，在這樣的條件下，他的眼袋看起來比較不自然，另有醫師認為，馬前總統的眼皮割太多了，還有醫師為馬英九緩頰，稱他已年滿70歲，眼袋手術恢復本來就會比較慢，成不成功還說得太早。

(中時新聞網)